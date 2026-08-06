Рейтинг@Mail.ru
В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260806/v-chernom-more-razbity-dva-korablya-s-voennym-gruzom-dlya-vsu-1158284560.html
В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ
В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ
Вооруженные силы России разбили еще два сухогруза с вооружением для ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T07:56
2026-08-06T08:02
черное море
украина
удары по украине
одесса
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152304538_0:0:2472:1392_1920x0_80_0_0_0b986a80f19947515a348175a397d8ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили еще два сухогруза с вооружением для ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов заявил, что Россия по итогам спецоперации однозначно закрепит за Одессой свои стратегические интересы, поскольку это отвечает интересам безопасности РФ. В последнее время в ответ на террористические удары киевского режима ВС РФ усилили удары по портовой инфраструктуре Украины. В том числе регулярно удары наносятся по порту Одессы и сухогрузам, доставляющим военные грузы для ВСУ.Одесса, Крым и все территории Северного Причерноморья не имеют никакого отношения к Украине – это исторически российские земли, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по 26 объектам - на Украине оценивают ущерб от ночной атакиЗима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетикуУкраину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – эксперт
черное море
украина
одесса
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152304538_242:0:2413:1628_1920x0_80_0_0_db23ffd16cc88a7f81677ad6ae526f8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, украина, удары по украине, одесса, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф
В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ

В Черном море поражены два украинских судна с военным грузом

07:56 06.08.2026 (обновлено: 08:02 06.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили еще два сухогруза с вооружением для ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.
"Вчера вечером ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку грузов военного назначения", - говорится в сообщении.
Накануне политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов заявил, что Россия по итогам спецоперации однозначно закрепит за Одессой свои стратегические интересы, поскольку это отвечает интересам безопасности РФ.
В последнее время в ответ на террористические удары киевского режима ВС РФ усилили удары по портовой инфраструктуре Украины. В том числе регулярно удары наносятся по порту Одессы и сухогрузам, доставляющим военные грузы для ВСУ.
Одесса, Крым и все территории Северного Причерноморья не имеют никакого отношения к Украине – это исторически российские земли, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по 26 объектам - на Украине оценивают ущерб от ночной атаки
Зима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетику
Украину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – эксперт
 
Черное мореУкраинаУдары по УкраинеОдессаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:28Жители Словакии хотят вернуть гражданство России
09:06Украина исчерпала ресурсы – Залужный сделал заявление
08:51Один в космосе: к 65-й годовщине полета Германа Титова
08:48Над Крымом и морями отработала ПВО
08:46В Севастополе отменили воздушную тревогу
08:44Товарооборот России и Киргизии превысил пять миллиардов долларов – Путин
08:36Максимальный скачок цены на кофе в мире: подорожает ли напиток в Крыму
08:34В Севастополе второй раз за утро объявлена воздушная тревога
08:24Воздушную тревогу в Севастополе отменили
08:18В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики - ситуация 6 августа
07:56В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ
07:51Когда время остановилось: 81 год со дня ядерной бомбардировки Хиросимы
07:37ВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область
07:26В Севастополе воют сирены - объявлена воздушная тревога
07:22Выжившие после крушения самолета в Приангарье летчики эвакуированы
07:03Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
06:44Музею обороны Севастополя 66 лет – инфографика
06:28Новости Крыма – что произошло ночью
06:04Атака ВСУ на Севастополь – сбито четыре беспилотника
00:01Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
Лента новостейМолния