https://crimea.ria.ru/20260806/v-chernom-more-razbity-dva-korablya-s-voennym-gruzom-dlya-vsu-1158284560.html

В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ

В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.08.2026

В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ

Вооруженные силы России разбили еще два сухогруза с вооружением для ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T07:56

2026-08-06T07:56

2026-08-06T08:02

черное море

украина

удары по украине

одесса

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили еще два сухогруза с вооружением для ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов заявил, что Россия по итогам спецоперации однозначно закрепит за Одессой свои стратегические интересы, поскольку это отвечает интересам безопасности РФ. В последнее время в ответ на террористические удары киевского режима ВС РФ усилили удары по портовой инфраструктуре Украины. В том числе регулярно удары наносятся по порту Одессы и сухогрузам, доставляющим военные грузы для ВСУ.Одесса, Крым и все территории Северного Причерноморья не имеют никакого отношения к Украине – это исторически российские земли, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по 26 объектам - на Украине оценивают ущерб от ночной атакиЗима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетикуУкраину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – эксперт

черное море

украина

одесса

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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