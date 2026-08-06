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В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ
В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ
Вооруженные силы России разбили еще два сухогруза с вооружением для ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T07:56
2026-08-06T07:56
2026-08-06T08:02
черное море
украина
удары по украине
одесса
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили еще два сухогруза с вооружением для ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов заявил, что Россия по итогам спецоперации однозначно закрепит за Одессой свои стратегические интересы, поскольку это отвечает интересам безопасности РФ. В последнее время в ответ на террористические удары киевского режима ВС РФ усилили удары по портовой инфраструктуре Украины. В том числе регулярно удары наносятся по порту Одессы и сухогрузам, доставляющим военные грузы для ВСУ.Одесса, Крым и все территории Северного Причерноморья не имеют никакого отношения к Украине – это исторически российские земли, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по 26 объектам - на Украине оценивают ущерб от ночной атакиЗима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетикуУкраину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – эксперт
черное море
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черное море, украина, удары по украине, одесса, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф
В Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ
В Черном море поражены два украинских судна с военным грузом
07:56 06.08.2026 (обновлено: 08:02 06.08.2026)