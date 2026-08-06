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В Алуште малоимущим и многодетным семьям бесплатно раздадут газовые плиты
В Алуште малоимущим и многодетным семьям бесплатно раздадут газовые плиты - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Алуште малоимущим и многодетным семьям бесплатно раздадут газовые плиты
Жителям негазифицированных сел Большой Алушты раздадут портативные газовые плиты с баллончиками. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева, которая... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T12:59
2026-08-06T12:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Жителям негазифицированных сел Большой Алушты раздадут портативные газовые плиты с баллончиками. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева, которая посетила восточный район с рабочим визитом.Также Огнева проверила работу магазинов в населенных пунктах района, встретилась с жителями сел."На сегодняшний день аварийные бригады "Крымэнерго" делают все возможное для восстановления электрической подстанции, разрушенной в ходе вражеских атак. Работы ведутся ежедневно в круглосуточном режиме... Все вопросы по работе ресурсноснабжающих организаций находятся на моем личном контроле", – подчеркнула она.Ранее сообщалось, что в Алуште произошла авария на высоковольтных линиях электропередачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без светаМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричестваВ Крыму отремонтируют плотины двух водохранилищ Алушты
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крым, алушта, галина огнева, режим чс, общество, новости крыма
В Алуште малоимущим и многодетным семьям бесплатно раздадут газовые плиты
В Алуште для малоимущих и многодетных жителей сел закупили портативные газовые плиты
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Жителям негазифицированных сел Большой Алушты раздадут портативные газовые плиты с баллончиками. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева, которая посетила восточный район с рабочим визитом.
"В связи с тем, что данный район негазифицирован, жители льготной категории обеспечены баллонным газом. В период отсутствия электроэнергии для малоимущих и многодетных семей, проживающих в многоквартирных домах, приобретены и будут розданы на безвозмездной основе портативные газовые плиты с баллончиками", – написала она по итогам визита в своем канале в МАКС.
Также Огнева проверила работу магазинов в населенных пунктах района, встретилась с жителями сел.
"На сегодняшний день аварийные бригады "Крымэнерго" делают все возможное для восстановления электрической подстанции, разрушенной в ходе вражеских атак. Работы ведутся ежедневно в круглосуточном режиме... Все вопросы по работе ресурсноснабжающих организаций находятся на моем личном контроле", – подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что в Алуште произошла авария
на высоковольтных линиях электропередачи.
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