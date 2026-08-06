https://crimea.ria.ru/20260806/v-alushte-maloimuschim-i-mnogodetnym-semyam-besplatno-razdadut-gazovye-plity-1158293069.html

В Алуште малоимущим и многодетным семьям бесплатно раздадут газовые плиты

В Алуште малоимущим и многодетным семьям бесплатно раздадут газовые плиты - РИА Новости Крым, 06.08.2026

В Алуште малоимущим и многодетным семьям бесплатно раздадут газовые плиты

Жителям негазифицированных сел Большой Алушты раздадут портативные газовые плиты с баллончиками. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева, которая... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T12:59

2026-08-06T12:59

2026-08-06T12:59

крым

алушта

галина огнева

режим чс

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Жителям негазифицированных сел Большой Алушты раздадут портативные газовые плиты с баллончиками. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева, которая посетила восточный район с рабочим визитом.Также Огнева проверила работу магазинов в населенных пунктах района, встретилась с жителями сел."На сегодняшний день аварийные бригады "Крымэнерго" делают все возможное для восстановления электрической подстанции, разрушенной в ходе вражеских атак. Работы ведутся ежедневно в круглосуточном режиме... Все вопросы по работе ресурсноснабжающих организаций находятся на моем личном контроле", – подчеркнула она.Ранее сообщалось, что в Алуште произошла авария на высоковольтных линиях электропередачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без светаМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричестваВ Крыму отремонтируют плотины двух водохранилищ Алушты

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, галина огнева, режим чс, общество, новости крыма