https://crimea.ria.ru/20260806/v-alupke-ustanovyat-pamyatnik-odnomu-iz-pervykh-fotopeyzazhistov-rossii-1158286311.html

В Алупке установят памятник одному из первых фотопейзажистов России

В Алупке установят памятник одному из первых фотопейзажистов России - РИА Новости Крым, 06.08.2026

В Алупке установят памятник одному из первых фотопейзажистов России

В Алупке увековечат память выдающегося русского и советского фотографа-художника Василия Сокорнова. Об этом рассказал председатель Ялтинского городского совета... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T09:47

2026-08-06T09:47

2026-08-06T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Алупке увековечат память выдающегося русского и советского фотографа-художника Василия Сокорнова. Об этом рассказал председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский."Вся сознательная жизнь творческого деятеля была неразрывно связана с ЮБК. С 1928 года и до момента смерти в 1946 году Василий Никандрович проживал в Алупке", – отметил он.В советский период снимки фотографа использовались в качестве иллюстраций к путеводителям и экспонировались на международных выставках.Вопрос об установке памятника обсуждался на заседании комиссии по вопросам увековечивания памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед муниципалитетом. Шимановский отметил, что памятник разместят на старом кладбище Алупки. В апреле 2026 года исполнилось 80 лет со дня смерти одного из первых российских пейзажных фотографов Василия Сокорнова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замок искусства: музею "Ласточкино гнездо" 15 летЦарь моря: в России отмечают годовщину со дня рождения Ивана АйвазовскогоАрхеологические экспедиции продолжают работу в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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