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В Алупке установят памятник одному из первых фотопейзажистов России
В Алупке установят памятник одному из первых фотопейзажистов России - РИА Новости Крым, 06.08.2026
В Алупке установят памятник одному из первых фотопейзажистов России
В Алупке увековечат память выдающегося русского и советского фотографа-художника Василия Сокорнова. Об этом рассказал председатель Ялтинского городского совета... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Алупке увековечат память выдающегося русского и советского фотографа-художника Василия Сокорнова. Об этом рассказал председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский."Вся сознательная жизнь творческого деятеля была неразрывно связана с ЮБК. С 1928 года и до момента смерти в 1946 году Василий Никандрович проживал в Алупке", – отметил он.В советский период снимки фотографа использовались в качестве иллюстраций к путеводителям и экспонировались на международных выставках.Вопрос об установке памятника обсуждался на заседании комиссии по вопросам увековечивания памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед муниципалитетом. Шимановский отметил, что памятник разместят на старом кладбище Алупки. В апреле 2026 года исполнилось 80 лет со дня смерти одного из первых российских пейзажных фотографов Василия Сокорнова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замок искусства: музею "Ласточкино гнездо" 15 летЦарь моря: в России отмечают годовщину со дня рождения Ивана АйвазовскогоАрхеологические экспедиции продолжают работу в Крыму
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алупка, большая ялта, память, крым, новости крыма
В Алупке установят памятник одному из первых фотопейзажистов России
В Алупке установят памятник выдающемуся фотографу-художнику Василию Сокорнову
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Алупке увековечат память выдающегося русского и советского фотографа-художника Василия Сокорнова. Об этом рассказал председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.
"Вся сознательная жизнь творческого деятеля была неразрывно связана с ЮБК. С 1928 года и до момента смерти в 1946 году Василий Никандрович проживал в Алупке", – отметил он.
В советский период снимки фотографа использовались в качестве иллюстраций к путеводителям и экспонировались на международных выставках.
"Вклад Василия Никандровича заключается не только в создании художественной летописи Крыма, но и в формировании эстетического вкуса нескольких поколений россиян", – подчеркнул глава Ялтинского горсовета.
Вопрос об установке памятника обсуждался на заседании комиссии по вопросам увековечивания памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед муниципалитетом. Шимановский отметил, что памятник разместят на старом кладбище Алупки.
В апреле 2026 года исполнилось 80 лет
со дня смерти одного из первых российских пейзажных фотографов Василия Сокорнова.
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