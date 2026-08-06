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Украинский безэкипажный катер разбит в Черном море
Украинский безэкипажный катер разбит в Черном море - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Украинский безэкипажный катер разбит в Черном море
Украинский безэкипажный катер уничтожен силами Черноморского флота в акватории Черного моря Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T12:38
2026-08-06T12:38
2026-08-06T12:41
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новости сво
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожен силами Черноморского флота в акватории Черного моря Об этом сообщили в Минобороны России.В ночь на четверг над Севастополем сбили 8 украинских беспилотников. Как сообщалось, накануне в городе-герое неоднократно объявляли воздушную тревогу, военные отражали атаки врагов. Кроме того, в ночь на четверг над Крымом и другими регионами РФ сбили 605 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.Четвертого августа в Черном море были уничтожены два украинских безэкипажных катера. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, безэкипажные катера, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), черное море, новости сво, безопасность, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Украинский безэкипажный катер разбит в Черном море
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:38 06.08.2026 (обновлено: 12:41 06.08.2026)