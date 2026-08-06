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Украинский безэкипажный катер разбит в Черном море - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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Украинский безэкипажный катер разбит в Черном море
Украинский безэкипажный катер разбит в Черном море - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Украинский безэкипажный катер разбит в Черном море
Украинский безэкипажный катер уничтожен силами Черноморского флота в акватории Черного моря Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T12:38
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министерство обороны рф
безэкипажные катера
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
черное море
новости сво
безопасность
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожен силами Черноморского флота в акватории Черного моря Об этом сообщили в Минобороны России.В ночь на четверг над Севастополем сбили 8 украинских беспилотников. Как сообщалось, накануне в городе-герое неоднократно объявляли воздушную тревогу, военные отражали атаки врагов. Кроме того, в ночь на четверг над Крымом и другими регионами РФ сбили 605 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.Четвертого августа в Черном море были уничтожены два украинских безэкипажных катера. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, безэкипажные катера, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), черное море, новости сво, безопасность, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Украинский безэкипажный катер разбит в Черном море

В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

12:38 06.08.2026 (обновлено: 12:41 06.08.2026)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФМорская авиация ЧФ отработала нанесение удара по отряду кораблей условного противника у берегов Крыма
Морская авиация ЧФ отработала нанесение удара по отряду кораблей условного противника у берегов Крыма
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожен силами Черноморского флота в акватории Черного моря Об этом сообщили в Минобороны России.

"Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг над Севастополем сбили 8 украинских беспилотников. Как сообщалось, накануне в городе-герое неоднократно объявляли воздушную тревогу, военные отражали атаки врагов. Кроме того, в ночь на четверг над Крымом и другими регионами РФ сбили 605 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.
Четвертого августа в Черном море были уничтожены два украинских безэкипажных катера.
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Министерство обороны РФБезэкипажные катераАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Черное мореНовости СВОБезопасностьЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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