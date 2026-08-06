https://crimea.ria.ru/20260806/ukraina-ischerpala-resursy--zaluzhnyy-sdelal-zayavlenie-1158285817.html

Украина исчерпала ресурсы – Залужный сделал заявление

Украина исчерпала ресурсы – Залужный сделал заявление - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Украина исчерпала ресурсы – Залужный сделал заявление

Украина исчерпала ресурсы нововведений на поле боя, на все Россия нашла противодействие. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T09:06

2026-08-06T09:06

2026-08-06T09:06

валерий залужный

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Украина исчерпала ресурсы нововведений на поле боя, на все Россия нашла противодействие. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный.Ранее бывший главком ВСУ сообщил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о своем намерении участвовать в президентской гонке.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что приход Валерия Залужного на пост президента Украины лоббируют все глобалистские элиты Западной Европы, и прежде всего ЕС и Великобритании, с целью пресечь любые возможные договоренности с Россией об урегулировании и обеспечить продолжение боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнениеС Залужным на Украину придет военная хунта – политологЗалужный у власти установит военную диктатуру при поддержке Польши – эксперт

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, украина, всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии