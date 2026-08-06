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Украина исчерпала ресурсы – Залужный сделал заявление
Украина исчерпала ресурсы – Залужный сделал заявление - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Украина исчерпала ресурсы – Залужный сделал заявление
Украина исчерпала ресурсы нововведений на поле боя, на все Россия нашла противодействие. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T09:06
2026-08-06T09:06
2026-08-06T09:06
валерий залужный
украина
всу (вооруженные силы украины)
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Украина исчерпала ресурсы нововведений на поле боя, на все Россия нашла противодействие. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный.Ранее бывший главком ВСУ сообщил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о своем намерении участвовать в президентской гонке.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что приход Валерия Залужного на пост президента Украины лоббируют все глобалистские элиты Западной Европы, и прежде всего ЕС и Великобритании, с целью пресечь любые возможные договоренности с Россией об урегулировании и обеспечить продолжение боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнениеС Залужным на Украину придет военная хунта – политологЗалужный у власти установит военную диктатуру при поддержке Польши – эксперт
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валерий залужный, украина, всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии
Украина исчерпала ресурсы – Залужный сделал заявление
Украина применила на поле боя все виды вооружений и исчерпала ресурсы – Залужный