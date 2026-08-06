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Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в четверг - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
В четверг тропический воздух принесет в Крым жару. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В четверг тропический воздух принесет в Крым жару. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +33...35.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +22...24, днем +30...32.Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +23...25, днем поднимутся до отметки +35 градусов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
В Крыму в четверг ожидается жара до +37 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В четверг тропический воздух принесет в Крым жару. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Тропическая воздушная масса обусловит в Крыму сухую и аномально-жаркую погоду. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…21, на южном и восточном побережье до +25; днем +32…37, в горах +23…28", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +33...35.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +22...24, днем +30...32.
Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +23...25, днем поднимутся до отметки +35 градусов.
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