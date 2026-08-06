Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым . В четверг тропический воздух принесет в Крым жару. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Тропическая воздушная масса обусловит в Крыму сухую и аномально-жаркую погоду. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…21, на южном и восточном побережье до +25; днем +32…37, в горах +23…28", - уточнили синоптики.

Жарко будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +23...25, днем поднимутся до отметки +35 градусов.