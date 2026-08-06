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Трое подростков готовили теракт на объекте Росгвардии в Приморье - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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Трое подростков готовили теракт на объекте Росгвардии в Приморье
Трое подростков готовили теракт на объекте Росгвардии в Приморье - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Трое подростков готовили теракт на объекте Росгвардии в Приморье
В Приморском крае задержаны трое подростков, которые по заданию террористической организации собирали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T10:00
2026-08-06T10:03
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
приморский край
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Приморском крае задержаны трое подростков, которые по заданию террористической организации собирали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также готовили теракт на объекте Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ на территории Приморского края пресечена противоправная деятельность трех подростков, которые по заданию представителя террористической организации, запрещенной на территории России, планировали совершить террористический акт", - говорится в сообщении.По данным ведомства, несовершеннолетние жители Находки и Владивостока, действуя по указанию кураторов, собирали сведения о военнослужащих органов правопорядка, участвовавших в специальной военной операции. Подростки снимали места жительства и работы военнослужащих, их автомобили и места парковки.В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями о госизмене и участии в деятельности террористической организации.Фигуранты арестованы, они признали вину и активно сотрудничают со следствием. Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное ими преступление, может составлять до пожизненного лишения свободы.Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ России задержали двух агентов украинской военной разведки, которые готовились совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова.3 августа в ФСБ сообщили о задержании мигранта, который по заданию международной террористической организации планировал взорвать бомбу у здания прокуратуры в Пятигорске.В конце июля в Белгороде был задержан агент украинских спецслужб, готовивший покушение на сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калужской области мужчина пытался поджечь военкоматЖитель Крыма по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к дронам и собирал ихАгент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать авто
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ФСБ показала кадры обысков и допроса подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии в Приморье
ФСБ показала кадры обысков и допроса подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии в Приморье
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60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, приморский край, новости, безопасность, видео
Трое подростков готовили теракт на объекте Росгвардии в Приморье
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Приморском крае задержаны трое подростков, которые по заданию террористической организации собирали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также готовили теракт на объекте Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
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Трое подростков готовили теракт на объекте Росгвардии в Приморье

Трое подростков в Приморье задержаны за подготовку теракта на объекте Росгвардии

10:00 06.08.2026 (обновлено: 10:03 06.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Приморском крае задержаны трое подростков, которые по заданию террористической организации собирали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также готовили теракт на объекте Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ на территории Приморского края пресечена противоправная деятельность трех подростков, которые по заданию представителя террористической организации, запрещенной на территории России, планировали совершить террористический акт", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, несовершеннолетние жители Находки и Владивостока, действуя по указанию кураторов, собирали сведения о военнослужащих органов правопорядка, участвовавших в специальной военной операции. Подростки снимали места жительства и работы военнослужащих, их автомобили и места парковки.
Также они подыскивали места, где можно спрятать взрывные устройства с целью совершения диверсионно-террористического акта на одном из объектов Росгвардии.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями о госизмене и участии в деятельности террористической организации.
Фигуранты арестованы, они признали вину и активно сотрудничают со следствием. Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное ими преступление, может составлять до пожизненного лишения свободы.
Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ России задержали двух агентов украинской военной разведки, которые готовились совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова.
3 августа в ФСБ сообщили о задержании мигранта, который по заданию международной террористической организации планировал взорвать бомбу у здания прокуратуры в Пятигорске.
В конце июля в Белгороде был задержан агент украинских спецслужб, готовивший покушение на сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактПриморский крайНовостиБезопасность
 
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