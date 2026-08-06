https://crimea.ria.ru/20260806/troe-podrostkov-gotovili-terakt-na-obekte-rosgvardii-v-primore-1158286922.html

Трое подростков готовили теракт на объекте Росгвардии в Приморье

Трое подростков готовили теракт на объекте Росгвардии в Приморье - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Трое подростков готовили теракт на объекте Росгвардии в Приморье

В Приморском крае задержаны трое подростков, которые по заданию террористической организации собирали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T10:00

2026-08-06T10:00

2026-08-06T10:03

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

приморский край

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Приморском крае задержаны трое подростков, которые по заданию террористической организации собирали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также готовили теракт на объекте Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ на территории Приморского края пресечена противоправная деятельность трех подростков, которые по заданию представителя террористической организации, запрещенной на территории России, планировали совершить террористический акт", - говорится в сообщении.По данным ведомства, несовершеннолетние жители Находки и Владивостока, действуя по указанию кураторов, собирали сведения о военнослужащих органов правопорядка, участвовавших в специальной военной операции. Подростки снимали места жительства и работы военнослужащих, их автомобили и места парковки.В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями о госизмене и участии в деятельности террористической организации.Фигуранты арестованы, они признали вину и активно сотрудничают со следствием. Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное ими преступление, может составлять до пожизненного лишения свободы.Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ России задержали двух агентов украинской военной разведки, которые готовились совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова.3 августа в ФСБ сообщили о задержании мигранта, который по заданию международной террористической организации планировал взорвать бомбу у здания прокуратуры в Пятигорске.В конце июля в Белгороде был задержан агент украинских спецслужб, готовивший покушение на сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калужской области мужчина пытался поджечь военкоматЖитель Крыма по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к дронам и собирал ихАгент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать авто

приморский край

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ФСБ показала кадры обысков и допроса подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии в Приморье ФСБ показала кадры обысков и допроса подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии в Приморье 2026-08-06T10:00 true PT1M39S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, приморский край, новости, безопасность, видео