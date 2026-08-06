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Товарооборот России и Киргизии превысил пять миллиардов долларов – Путин - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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Товарооборот России и Киргизии превысил пять миллиардов долларов – Путин
Товарооборот России и Киргизии превысил пять миллиардов долларов – Путин - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Товарооборот России и Киргизии превысил пять миллиардов долларов – Путин
обращении к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции сказал президент России Владимир... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T08:44
2026-08-06T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Слаженные усилия России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества стран. Об этом в своем обращении к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции сказал президент России Владимир Путин. Видеообращение опубликовано пресс-службой Кремля.По словам российского лидера, круг тем форума и конференции широк и разнообразен. Участники мероприятий обсудят углубление торгово-инвестиционной и промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации, туризме. Также в планах совместное заседание Российско-Киргизского и Киргизско-Российского деловых советов, работа выездной сессии Петербургского международного экономического форума.Ранее президент России на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проходил в Астане, заявил, что товарные потоки между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов.VIII Киргизско-Российский экономический форум стартовал 5 августа и завершится в пятницу, 7 августа. Он проходит в селе Бостери Иссык-Кульской области Киргизской Республики. Организатором выступает Российско-Кыргызский фонд развития.Форум объединяет более 1000 представителей органов государственной власти, бизнеса, институтов развития, финансовых организаций и экспертного сообщества. В этом году он проходит одновременно с XII Киргизско-Российской межрегиональной конференцией и включит выездные сессии международного экспертного форума "Примаковские чтения" и Петербургского международного экономического форума.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕАЭС успешно функционирует и продолжает развиваться – ПутинБезграничный потенциал: РФ и Казахстан подписывают новые соглашения в логистикеТоварооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин
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владимир путин (политик), россия, киргизия, экономика, торговля, экспорт, импорт, новости, кремль
Товарооборот России и Киргизии превысил пять миллиардов долларов – Путин

Товарооборот России и Киргизии в 2025 году превысил пять миллиардов долларов – Путин

08:44 06.08.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Слаженные усилия России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества стран. Об этом в своем обращении к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции сказал президент России Владимир Путин. Видеообращение опубликовано пресс-службой Кремля.
По словам российского лидера, круг тем форума и конференции широк и разнообразен. Участники мероприятий обсудят углубление торгово-инвестиционной и промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации, туризме. Также в планах совместное заседание Российско-Киргизского и Киргизско-Российского деловых советов, работа выездной сессии Петербургского международного экономического форума.
"Не может не вызывать удовлетворения, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества. Диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26 процентов и превысил пять миллиардов долларов", - заявил Путин.
Ранее президент России на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проходил в Астане, заявил, что товарные потоки между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов.
VIII Киргизско-Российский экономический форум стартовал 5 августа и завершится в пятницу, 7 августа. Он проходит в селе Бостери Иссык-Кульской области Киргизской Республики. Организатором выступает Российско-Кыргызский фонд развития.
Форум объединяет более 1000 представителей органов государственной власти, бизнеса, институтов развития, финансовых организаций и экспертного сообщества. В этом году он проходит одновременно с XII Киргизско-Российской межрегиональной конференцией и включит выездные сессии международного экспертного форума "Примаковские чтения" и Петербургского международного экономического форума.
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Владимир Путин (политик)РоссияКиргизияЭкономикаТорговляЭкспортИмпортНовостиКремль
 
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