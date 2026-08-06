https://crimea.ria.ru/20260806/tovarooborot-rossii-i-kirgizii-prevysil-pyat-milliardov-dollarov--putin-1158285317.html
Товарооборот России и Киргизии превысил пять миллиардов долларов – Путин
Товарооборот России и Киргизии превысил пять миллиардов долларов – Путин - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Товарооборот России и Киргизии превысил пять миллиардов долларов – Путин
обращении к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции сказал президент России Владимир... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T08:44
2026-08-06T08:44
2026-08-06T08:44
владимир путин (политик)
россия
киргизия
экономика
торговля
экспорт
импорт
новости
кремль
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/12/1154452403_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_821da95b73fd74bd0614477526b44a30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Слаженные усилия России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества стран. Об этом в своем обращении к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции сказал президент России Владимир Путин. Видеообращение опубликовано пресс-службой Кремля.По словам российского лидера, круг тем форума и конференции широк и разнообразен. Участники мероприятий обсудят углубление торгово-инвестиционной и промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации, туризме. Также в планах совместное заседание Российско-Киргизского и Киргизско-Российского деловых советов, работа выездной сессии Петербургского международного экономического форума.Ранее президент России на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проходил в Астане, заявил, что товарные потоки между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов.VIII Киргизско-Российский экономический форум стартовал 5 августа и завершится в пятницу, 7 августа. Он проходит в селе Бостери Иссык-Кульской области Киргизской Республики. Организатором выступает Российско-Кыргызский фонд развития.Форум объединяет более 1000 представителей органов государственной власти, бизнеса, институтов развития, финансовых организаций и экспертного сообщества. В этом году он проходит одновременно с XII Киргизско-Российской межрегиональной конференцией и включит выездные сессии международного экспертного форума "Примаковские чтения" и Петербургского международного экономического форума.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕАЭС успешно функционирует и продолжает развиваться – ПутинБезграничный потенциал: РФ и Казахстан подписывают новые соглашения в логистикеТоварооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин
россия
киргизия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/12/1154452403_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_be596a7858e7a091a1a36db2ff614f9d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, киргизия, экономика, торговля, экспорт, импорт, новости, кремль
Товарооборот России и Киргизии превысил пять миллиардов долларов – Путин
Товарооборот России и Киргизии в 2025 году превысил пять миллиардов долларов – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Слаженные усилия России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества стран. Об этом в своем обращении к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции сказал президент России Владимир Путин. Видеообращение опубликовано пресс-службой Кремля.
По словам российского лидера, круг тем форума и конференции широк и разнообразен. Участники мероприятий обсудят углубление торгово-инвестиционной и промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации, туризме. Также в планах совместное заседание Российско-Киргизского и Киргизско-Российского деловых советов, работа выездной сессии Петербургского международного экономического форума.
"Не может не вызывать удовлетворения, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества. Диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26 процентов и превысил пять миллиардов долларов", - заявил Путин.
Ранее президент России на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проходил в Астане, заявил, что товарные потоки
между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов.
VIII Киргизско-Российский экономический форум стартовал 5 августа и завершится в пятницу, 7 августа. Он проходит в селе Бостери Иссык-Кульской области Киргизской Республики. Организатором выступает Российско-Кыргызский фонд развития.
Форум объединяет более 1000 представителей органов государственной власти, бизнеса, институтов развития, финансовых организаций и экспертного сообщества. В этом году он проходит одновременно с XII Киргизско-Российской межрегиональной конференцией и включит выездные сессии международного экспертного форума "Примаковские чтения" и Петербургского международного экономического форума.
Читайте также на РИА Новости Крым: