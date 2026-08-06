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Свет в Севастополе будут подавать по графику "2 через 6 часов" - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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Свет в Севастополе будут подавать по графику "2 через 6 часов"
Свет в Севастополе будут подавать по графику "2 через 6 часов" - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Свет в Севастополе будут подавать по графику "2 через 6 часов"
В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения - свет будут подавать по графику "2 через 6 часов". Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T09:36
2026-08-06T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения - свет будут подавать по графику "2 через 6 часов". Об этом сообщает "Севастопольэнерго".Ориентировочно до 10:00 электроэнергия будет у части потребителей 1 очереди по адресам, опубликованным в соцсетях "Севастопольэнерго".Жителей и гостей города призывают по возможности не включать одновременно энергоемкие электроприборы, чтобы снизить нагрузку на сеть. "Энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства и как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение города", - подытожили в пресс-службе предприятия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму серьезно повреждены ключевые объекты энергетики - ситуация 6 августаВ Севастополе 6 августа бизнесу ограничат потребление электричества до вечераЧасть Севастополя осталась без света: как ходят троллейбусы
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Свет в Севастополе будут подавать по графику "2 через 6 часов"

В Севастополе режим ограничения электроснабжения - свет будут подавать "2 через 6 часов"

09:36 06.08.2026 (обновлено: 09:39 06.08.2026)
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Севастополе обновляют электросети
В Севастополе обновляют электросети
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения - свет будут подавать по графику "2 через 6 часов". Об этом сообщает "Севастопольэнерго".
"Из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме Крыма привычный график "3 через 3" соблюдать невозможно. Сейчас специалисты выполняют необходимые переключения в электрических сетях, чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между потребителями. Будем придерживаться режима "2 через 6", - говорится в сообщении.
Ориентировочно до 10:00 электроэнергия будет у части потребителей 1 очереди по адресам, опубликованным в соцсетях "Севастопольэнерго".
Жителей и гостей города призывают по возможности не включать одновременно энергоемкие электроприборы, чтобы снизить нагрузку на сеть.
"Энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства и как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение города", - подытожили в пресс-службе предприятия.
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