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Штормовой ветер ожидается в Крыму 7 и 8 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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Штормовой ветер ожидается в Крыму 7 и 8 августа
Штормовой ветер ожидается в Крыму 7 и 8 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Штормовой ветер ожидается в Крыму 7 и 8 августа
В ближайшие два дня, 7 и 8 августа, в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T12:10
2026-08-06T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие два дня, 7 и 8 августа, в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.По данным крымского главка МЧС РФ, в ближайшие два дня высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на автодорогах. Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывами линий электропередач.Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности: исключить выход в горнолесную местность; не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения; водителям быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Ранее сообщалось, что в четверг тропический воздух принесет в Крым жару.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коварство волн и ветра: какие правила безопасности соблюдать на отдыхе в КрымуВ Крыму утонули три человекаВ Крыму и Севастополе на 4 дня объявлено экстренное предупреждение
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Штормовой ветер ожидается в Крыму 7 и 8 августа

В Крыму 7 и 8 августа северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с

12:10 06.08.2026
 
© МЧС РоссииТучи и ветер
Тучи и ветер
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие два дня, 7 и 8 августа, в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
"Днем 7 и днем 8 августа в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. Выход в море, горы, нахождение вблизи деревьев, рекламных щитов опасно. Запрещается разведение открытого огня", – говорится в сообщении.
По данным крымского главка МЧС РФ, в ближайшие два дня высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на автодорогах.
Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывами линий электропередач.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности: исключить выход в горнолесную местность; не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения; водителям быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в четверг тропический воздух принесет в Крым жару.
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