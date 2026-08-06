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Севастополь пытались атаковать 8 украинских БПЛА
Севастополь пытались атаковать 8 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Севастополь пытались атаковать 8 украинских БПЛА
Над Севастополем за сутки уничтожили 8 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T10:54
2026-08-06T10:54
2026-08-06T10:54
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Над Севастополем за сутки уничтожили 8 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Как сообщалось, накануне в городе-герое неоднократно объявляли воздушную тревогу, военные отражали атаки врагов. Кроме того, в ночь на четверг над Крымом и другими регионами РФ сбили 605 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Севастополь пытались атаковать 8 украинских БПЛА
Над Севастополем за сутки уничтожили 8 украинских БПЛА - Развожаев