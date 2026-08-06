https://crimea.ria.ru/20260806/pamyati-andreya-stenina-10-let-nazad-pogib-fotozhurnalist-rossii-segodnya-1139375431.html

Памяти Андрея Стенина: 12 лет назад погиб фотожурналист "России сегодня"

Памяти Андрея Стенина: 12 лет назад погиб фотожурналист "России сегодня" - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Памяти Андрея Стенина: 12 лет назад погиб фотожурналист "России сегодня"

6 августа 2014 года, в районе города Снежное в Донецкой области (сейчас ДНР) погиб российский журналист, фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин. Он... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T09:43

2026-08-06T09:43

2026-08-06T09:43

андрей стенин

годовщина гибели андрея стенина

украина

история

утраты

журналистика

всероссийский конкурс военной фотожурналистики

международная медиагруппа "россия сегодня"

память

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110226/69/1102266900_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c40c2d04ed9197eee23b1da92d40889e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. 6 августа 2014 года, в районе города Снежное в Донецкой области (сейчас ДНР) погиб российский журналист, фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин. Он был убит в ходе выполнения редакционного задания и стал одним из первых российских журналистов, погибших на Украине.Работал в горячих точкахАндрей Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора Коми АССР. С 2003 года работал корреспондентом в разных федеральных изданиях. В 2008 году стал заниматься фотографией, год спустя поступил на работу в РИА Новости. В 2014 году стал фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня".Он специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов. Был внештатным корреспондентом многих мировых информационных агентств, работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции и других горячих точках.С самого начала освещал события на майдане в Киеве, а затем в других регионах Украины. Работал в Киеве, Донецке, Луганске, Мариуполе, Шахтерске и Славянске.Погиб, выполняя профессиональный долгСвой последний материал в редакцию Андрей Стенин передал 5 августа, после чего перестал выходить на связь. Машина, в которой находились документы, флешки и фотоаппаратура, была найдена на следующей день, но самого фотокорреспондента в ней не было.В редакции на следующей день начали поиски журналиста, обращались в Службу безопасности Украины, другие силовые ведомства, однако поиски не увенчались успехом. О судьбе журналиста ничего не было известно целый месяц, украинские официальные структуры не отвечали на запросы о его судьбе.По всему миру проходили акции в поддержку Андрея Стенина, против травли и арестов российских журналистов на Украине выступали многие международные организации. И лишь в начале сентября было установлено, что Андрей Стенин погиб во время обстрела украинскими националистами колонны беженцев.На последнюю фотосъемку Андрей отправился вместе с корреспондентами из Донецка Сергеем Коренченковым и Андреем Вячало. Они должны были показать передвижение колонны беженцев, которую атаковали в районе города Снежное в ДНР. Во время обстрела снаряд попал в машину, где находились корреспонденты.ПамятьФотокорреспондент Андрей Стенин был похоронен 5 сентября в Москве на Троекуровском кладбище. Посмертно указом президента РФ Владимира Путина он был представлен к Ордену Мужества, российский лидер лично выразил соболезнования матери журналиста.Фотодокументалистика Андрея Стенина признана образцом честности в профессии и вершиной профессионального мастерства. В 2010 году он стал лауреатом премии в области СМИ "Искра", дважды был награжден премией "Серебряная камера".В Москве на стене здания "России сегодня" на Зубовском бульваре установлен памятный знак Андрею Стенину, а рядом с ним – мемориальная табличка в честь корреспондента Ростислава Журавлева, погибшего в зоне спецоперации в 2023 году."Россия сегодня" в 2014 году под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Это единственная в России международная площадка, в рамках которой отмечаются достижения молодых фотографов. Имя Андрея Стенина стало символом журналистской доблести, чести, верности Родине и профессии.Читайте также на РИА Новости Крым:Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 годаВоенный корреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под УгледаромНа Украине убиты более 70 журналистов

https://crimea.ria.ru/20151222/1102266968.html

https://crimea.ria.ru/20190806/1117110261.html

https://crimea.ria.ru/20150806/1100622495.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей стенин, годовщина гибели андрея стенина, украина, история, утраты, журналистика, всероссийский конкурс военной фотожурналистики, международная медиагруппа "россия сегодня", память