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Один в космосе: к 65-й годовщине полета Германа Титова
Один в космосе: к 65-й годовщине полета Германа Титова - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Один в космосе: к 65-й годовщине полета Германа Титова
65 лет назад, 6 августа 1961 года, на орбиту стартовал корабль "Восток-2". Второму космонавту планеты предстояло 17 раз облететь вокруг Земли и доказать, что в... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T08:51
2026-08-06T08:51
2026-08-06T08:51
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история
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65 лет назад, 6 августа 1961 года, на орбиту стартовал корабль "Восток-2". Второму космонавту планеты предстояло 17 раз облететь вокруг Земли и доказать, что в невесомости можно жить и работать. И это сделал космонавт Герман Титов. Он был дублером Юрия Гагарина. И, несмотря на то, что не он стал первооткрывателем космоса, Титов вошел в историю. Именно он совершил суточный полет в космическом пространстве и сделал первые снимки Земли из космоса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Один в космосе: к 65-й годовщине полета Германа Титова
Семнадцать витков вокруг Земли – к 65-й годовщине полета Германа Титова в космос