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Один в космосе: к 65-й годовщине полета Германа Титова

Один в космосе: к 65-й годовщине полета Германа Титова - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Один в космосе: к 65-й годовщине полета Германа Титова

65 лет назад, 6 августа 1961 года, на орбиту стартовал корабль "Восток-2". Второму космонавту планеты предстояло 17 раз облететь вокруг Земли и доказать, что в... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T08:51

2026-08-06T08:51

2026-08-06T08:51

видео

космос

история

герман титов

ссср

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65 лет назад, 6 августа 1961 года, на орбиту стартовал корабль "Восток-2". Второму космонавту планеты предстояло 17 раз облететь вокруг Земли и доказать, что в невесомости можно жить и работать. И это сделал космонавт Герман Титов. Он был дублером Юрия Гагарина. И, несмотря на то, что не он стал первооткрывателем космоса, Титов вошел в историю. Именно он совершил суточный полет в космическом пространстве и сделал первые снимки Земли из космоса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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