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НПЗ горит в Ярославской области после атаки украинских беспилотников
НПЗ горит в Ярославской области после атаки украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 06.08.2026
НПЗ горит в Ярославской области после атаки украинских беспилотников
Утром в четверг, 6 августа, в Ярославской области в результате атаки ВСУ произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Ведется ликвидация... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T11:55
2026-08-06T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Утром в четверг, 6 августа, в Ярославской области в результате атаки ВСУ произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Ведется ликвидация возгорания. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в МАКС.Он добавил, что из-за упавших обломков также произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены автомобили жителей региона.По информации губернатора, жертв в результате украинской атаки нет, осколочные ранения получили четыре человека. Две женщины и мужчина доставлены в больницу, еще одного мужчину осмотрели на месте, госпитализация ему не потребовалась.По последним данным, в Ярославской области уже объявили отбой угрозы атаки БПЛА.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новые удары украинских боевиков по Крыму и другим регионам России. В течение ночи над страной сбили 605 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь пытались атаковать 8 украинских БПЛАЧетыре девушки ранены при ударе дрона по машине в Брянской областиВ Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ
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нпз, ярославская область, происшествия, атаки всу, новости сво, пожар
НПЗ горит в Ярославской области после атаки украинских беспилотников
В Ярославской области после атаки ВСУ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Утром в четверг, 6 августа, в Ярославской области в результате атаки ВСУ произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Ведется ликвидация возгорания. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в МАКС.
"Сегодня в регионе отражена самая крупная атака вражеских БПЛА. Силами ПВО и РЭБ ликвидированы 93 беспилотника... Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода", – рассказал Евраев.
Он добавил, что из-за упавших обломков также произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены автомобили жителей региона.
По информации губернатора, жертв в результате украинской атаки нет, осколочные ранения получили четыре человека. Две женщины и мужчина доставлены в больницу, еще одного мужчину осмотрели на месте, госпитализация ему не потребовалась.
По последним данным, в Ярославской области уже объявили отбой угрозы атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новые удары
украинских боевиков по Крыму и другим регионам России. В течение ночи над страной сбили 605 беспилотников ВСУ.
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