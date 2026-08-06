https://crimea.ria.ru/20260806/npz-gorit-v-yaroslavskoy-oblasti-posle-ataki-ukrainskikh-bespilotnikov-1158291393.html

НПЗ горит в Ярославской области после атаки украинских беспилотников

НПЗ горит в Ярославской области после атаки украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 06.08.2026

НПЗ горит в Ярославской области после атаки украинских беспилотников

Утром в четверг, 6 августа, в Ярославской области в результате атаки ВСУ произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Ведется ликвидация... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T11:55

2026-08-06T11:55

2026-08-06T11:55

нпз

ярославская область

происшествия

атаки всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Утром в четверг, 6 августа, в Ярославской области в результате атаки ВСУ произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Ведется ликвидация возгорания. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в МАКС.Он добавил, что из-за упавших обломков также произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены автомобили жителей региона.По информации губернатора, жертв в результате украинской атаки нет, осколочные ранения получили четыре человека. Две женщины и мужчина доставлены в больницу, еще одного мужчину осмотрели на месте, госпитализация ему не потребовалась.По последним данным, в Ярославской области уже объявили отбой угрозы атаки БПЛА.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новые удары украинских боевиков по Крыму и другим регионам России. В течение ночи над страной сбили 605 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь пытались атаковать 8 украинских БПЛАЧетыре девушки ранены при ударе дрона по машине в Брянской областиВ Черном море разбиты два корабля с военным грузом для ВСУ

ярославская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нпз, ярославская область, происшествия, атаки всу, новости сво, пожар