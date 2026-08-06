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Новости Крыма – что произошло ночью - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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Новости Крыма – что произошло ночью
Новости Крыма – что произошло ночью - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Новости Крыма – что произошло ночью
В ночь на четверг, 6 августа, в Крыму до самого утра сохранялась беспилотная опасность, над Севастополе трижды звучали сирены воздушной тревоги и работала ПВО,... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T06:28
2026-08-06T06:28
крым
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новости крыма
новости севастополя
крымский мост
логистика
воздушная тревога в севастополе
пво
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ночь на четверг, 6 августа, в Крыму до самого утра сохранялась беспилотная опасность, над Севастополе трижды звучали сирены воздушной тревоги и работала ПВО, а Крымский мост работал в штатном режиме. Угрозу атаки дронов на Крым объявили в 20:38 вечером в среду. В течение всей ночи угроза ударов сохранялась и была отменена в 5:52, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике*.В Севастополе воздушная тревога звучала трижды. В первый раз сирены включили в 21:46 на полчаса. Повторно опасность объявили в 00:38 на два часа. В третий раз тревога была объявлена в 3:54. Угроза миновала только утром - в 5:41. В этот период военные уничтожили 4 вражеских БПЛА в Гагаринском районе и районе Фиолента, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме, ограничения на движения транспорта не вводились. Утром 6 августа очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, крымский мост, логистика, воздушная тревога в севастополе, пво, михаил развожаев, гу мчс рф по республике крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма – что произошло ночью

Новости Крыма и Севастополя: что произошло в ночь на 6 августа

06:28 06.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОрнитологический заповедник "Лебяжьи острова"
Орнитологический заповедник Лебяжьи острова - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ночь на четверг, 6 августа, в Крыму до самого утра сохранялась беспилотная опасность, над Севастополе трижды звучали сирены воздушной тревоги и работала ПВО, а Крымский мост работал в штатном режиме.
Угрозу атаки дронов на Крым объявили в 20:38 вечером в среду. В течение всей ночи угроза ударов сохранялась и была отменена в 5:52, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике*.
В Севастополе воздушная тревога звучала трижды. В первый раз сирены включили в 21:46 на полчаса. Повторно опасность объявили в 00:38 на два часа. В третий раз тревога была объявлена в 3:54. Угроза миновала только утром - в 5:41. В этот период военные уничтожили 4 вражеских БПЛА в Гагаринском районе и районе Фиолента, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме, ограничения на движения транспорта не вводились. Утром 6 августа очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяКрымский мостЛогистикаВоздушная тревога в СевастополеПВОМихаил РазвожаевГУ МЧС РФ по Республике КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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