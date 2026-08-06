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Новости Крыма – что произошло ночью

Новости Крыма – что произошло ночью - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Новости Крыма – что произошло ночью

В ночь на четверг, 6 августа, в Крыму до самого утра сохранялась беспилотная опасность, над Севастополе трижды звучали сирены воздушной тревоги и работала ПВО,... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T06:28

2026-08-06T06:28

2026-08-06T06:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ночь на четверг, 6 августа, в Крыму до самого утра сохранялась беспилотная опасность, над Севастополе трижды звучали сирены воздушной тревоги и работала ПВО, а Крымский мост работал в штатном режиме. Угрозу атаки дронов на Крым объявили в 20:38 вечером в среду. В течение всей ночи угроза ударов сохранялась и была отменена в 5:52, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике*.В Севастополе воздушная тревога звучала трижды. В первый раз сирены включили в 21:46 на полчаса. Повторно опасность объявили в 00:38 на два часа. В третий раз тревога была объявлена в 3:54. Угроза миновала только утром - в 5:41. В этот период военные уничтожили 4 вражеских БПЛА в Гагаринском районе и районе Фиолента, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме, ограничения на движения транспорта не вводились. Утром 6 августа очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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