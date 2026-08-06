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Над Крымом и морями отработала ПВО
Над Крымом и морями отработала ПВО - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Над Крымом и морями отработала ПВО
Силы противовоздушной обороны отразили новые удары украинских боевиков по Крыму и другим регионам России. В течение ночи над страной сбили 605 беспилотников... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые удары украинских боевиков по Крыму и другим регионам России. В течение ночи над страной сбили 605 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.Атаки отражались в период с 20:00 5 августа до 8 утра утра 6 августа.Дроны сбили над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Краснодарского края.В ночь на четверг в Севастополе военные сбили четыре БПЛА в Гагаринском районе и районе Фиолента, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Кроме того, утром в городе дважды включали сирены воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, крым, черное море, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво
Над Крымом и морями отработала ПВО
605 беспилотников сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
08:48 06.08.2026 (обновлено: 08:53 06.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые удары украинских боевиков по Крыму и другим регионам России. В течение ночи над страной сбили 605 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.
Атаки отражались в период с 20:00 5 августа до 8 утра утра 6 августа.
"Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны сбили над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Краснодарского края.
В ночь на четверг в Севастополе военные сбили четыре БПЛА
в Гагаринском районе и районе Фиолента, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Кроме того, утром в городе дважды включали сирены воздушной тревоги.
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