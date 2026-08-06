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Над Крымом и морями отработала ПВО

Над Крымом и морями отработала ПВО - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Над Крымом и морями отработала ПВО

Силы противовоздушной обороны отразили новые удары украинских боевиков по Крыму и другим регионам России. В течение ночи над страной сбили 605 беспилотников... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T08:48

2026-08-06T08:48

2026-08-06T08:53

министерство обороны рф

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые удары украинских боевиков по Крыму и другим регионам России. В течение ночи над страной сбили 605 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.Атаки отражались в период с 20:00 5 августа до 8 утра утра 6 августа.Дроны сбили над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Краснодарского края.В ночь на четверг в Севастополе военные сбили четыре БПЛА в Гагаринском районе и районе Фиолента, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Кроме того, утром в городе дважды включали сирены воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

азовское море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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