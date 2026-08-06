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Музею обороны Севастополя 66 лет – инфографика - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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Инфографика
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Музею обороны Севастополя 66 лет – инфографика
Музею обороны Севастополя 66 лет – инфографика - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Музею обороны Севастополя 66 лет – инфографика
6 августа музею обороны Севастополя исполняется 66 лет. РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T06:44
2026-08-06T06:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 6 августа музею обороны Севастополя исполняется 66 лет.Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя является самым крупным в городе-герое и изучает его историю от основания в 1783 году до настоящего времени.Он был образован на основании объединения Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" и Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года".В период с 1963-го по 1973-й годы в его состав вошли также оборонительная башня Малахова кургана, Дом-музей севастопольского подполья, собор святого Равноапостольного князя Владимира – усыпальница выдающихся флотоводцев-адмиралов. А 30 сентября 2015 года в ведение музея передали здание кинотеатра "Украина", которое было построено в 1955 году.На сегодняшний день музей является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации.Об истории музея обороны Севастополя – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра ДейнекиКрымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек
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севастополь, история, музеи крыма, память, новости севастополя, крым, новости крыма
Музею обороны Севастополя 66 лет – инфографика

Музею обороны Севастополя исполняется 66 лет – инфографика РИА Новости Крым

06:44 06.08.2026
 
© Фото со страницы музея героической обороны и освобождения Севастополя во ВКонтакте  / Перейти в фотобанк Мемориальный комплекс "Малахов курган" в Севастополе после реконструкции
 Мемориальный комплекс Малахов курган в Севастополе после реконструкции
© Фото со страницы музея героической обороны и освобождения Севастополя во ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 6 августа музею обороны Севастополя исполняется 66 лет.
Музею обороны Севастополя 66 летМузею обороны Севастополя 66 лет
Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя является самым крупным в городе-герое и изучает его историю от основания в 1783 году до настоящего времени.
Он был образован на основании объединения Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" и Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года".
В период с 1963-го по 1973-й годы в его состав вошли также оборонительная башня Малахова кургана, Дом-музей севастопольского подполья, собор святого Равноапостольного князя Владимира – усыпальница выдающихся флотоводцев-адмиралов. А 30 сентября 2015 года в ведение музея передали здание кинотеатра "Украина", которое было построено в 1955 году.
На сегодняшний день музей является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации.
Об истории музея обороны Севастополя – в инфографике РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Музею Панорама Севастополе в дар передали десятки ценных экспонатов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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