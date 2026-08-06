https://crimea.ria.ru/20260806/muzeyu-oborony-sevastopolya-65-let--infografika-1148506969.html
Музею обороны Севастополя 66 лет – инфографика
Музею обороны Севастополя 66 лет – инфографика - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Музею обороны Севастополя 66 лет – инфографика
6 августа музею обороны Севастополя исполняется 66 лет. РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T06:44
2026-08-06T06:44
2026-08-06T06:44
инфографика
севастополь
история
музеи крыма
память
новости севастополя
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111552/54/1115525434_0:44:2560:1484_1920x0_80_0_0_81973fa18cac130e8ba3f82747465eae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 6 августа музею обороны Севастополя исполняется 66 лет.Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя является самым крупным в городе-герое и изучает его историю от основания в 1783 году до настоящего времени.Он был образован на основании объединения Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" и Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года".В период с 1963-го по 1973-й годы в его состав вошли также оборонительная башня Малахова кургана, Дом-музей севастопольского подполья, собор святого Равноапостольного князя Владимира – усыпальница выдающихся флотоводцев-адмиралов. А 30 сентября 2015 года в ведение музея передали здание кинотеатра "Украина", которое было построено в 1955 году.На сегодняшний день музей является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации.Об истории музея обороны Севастополя – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра ДейнекиКрымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек
https://crimea.ria.ru/20260729/panorama-sevastopolya-za-dva-mesyatsa-poluchila-v-dar-desyatki-eksponatov-1158049098.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111552/54/1115525434_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_cf0dee3f0c900c6a819a2b43873fd566.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, история, музеи крыма, память, новости севастополя, крым, новости крыма
Музею обороны Севастополя 66 лет – инфографика
Музею обороны Севастополя исполняется 66 лет – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 6 августа музею обороны Севастополя исполняется 66 лет.
Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя является самым крупным в городе-герое и изучает его историю от основания в 1783 году до настоящего времени.
Он был образован на основании объединения Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" и Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года".
В период с 1963-го по 1973-й годы в его состав вошли также оборонительная башня Малахова кургана, Дом-музей севастопольского подполья, собор святого Равноапостольного князя Владимира – усыпальница выдающихся флотоводцев-адмиралов. А 30 сентября 2015 года в ведение музея передали здание кинотеатра "Украина", которое было построено в 1955 году.
На сегодняшний день музей является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации.
Об истории музея обороны Севастополя – в инфографике РИА Новости Крым
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: