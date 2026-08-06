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Максимальный скачок цены на кофе в мире: подорожает ли напиток в Крыму
Максимальный скачок цены на кофе в мире: подорожает ли напиток в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Максимальный скачок цены на кофе в мире: подорожает ли напиток в Крыму
Несмотря на резкий рост оптовых цен на кофе в мире, крымские ретейлеры пытаются сгладить скачек стоимости напитка для местного потребителя. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T08:36
2026-08-06T08:36
2026-08-06T08:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Несмотря на резкий рост оптовых цен на кофе в мире, крымские ретейлеры пытаются сгладить скачек стоимости напитка для местного потребителя. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель отдела маркетинга одной из кофейных компаний Александра Латушко.Мировые цены на кофе сортов робуста и арабика в июле достигли максимальных значений с января 2026 года, сообщает РИА Новости ссылаясь на статистику Всемирного банка. В предыдущем месяце стоимость робусты выросла по сравнению с июнем на 9,1% - до 4,07 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель в последний раз находился в январе и составлял 4,24 доллара.По ее словам, поставщики также сдерживают цену. "Поскольку поднять стоимость зерен в условиях режима ЧС в Крыму означает вовсе потерять клиентов. Покупательская способность крымчан резко снизилась и люди сократили свои расходы до минимума", - отметила она.Прогнозировать дальнейшую ситуацию на рынке сложно, отмечает Латушко. "Если цены и поднимутся, то не ранее чем осенью, когда крымский ретейл получит новую партию кофе", - добавила эксперт.Сейчас крымские предприниматели закупают кофейное зерно из Южной Америки, Азии и Африки.Ранее сообщалось, что региональный проект "В Крыму есть!", реализуемый на территории полуострова, получает широкий отклик среди местных производителей и является эффективным механизмом поддержки предпринимателей в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Международный день кофе: что предпочитают крымчанеКофе с маслом: что такое бронекофе и можно ли заменить им завтракКак повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта
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крым, цены в крыму, кофе, новости крыма
Максимальный скачок цены на кофе в мире: подорожает ли напиток в Крыму
В Крыму подорожание кофе в ближайшие месяцы не ожидается – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым.
Несмотря на резкий рост оптовых цен на кофе в мире, крымские ретейлеры пытаются сгладить скачек стоимости напитка для местного потребителя. Об этом РИА Новости Крым
рассказала руководитель отдела маркетинга одной из кофейных компаний Александра Латушко.
Мировые цены на кофе сортов робуста и арабика в июле достигли максимальных значений с января 2026 года, сообщает РИА Новости ссылаясь на статистику Всемирного банка. В предыдущем месяце стоимость робусты выросла по сравнению с июнем на 9,1% - до 4,07 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель в последний раз находился в январе и составлял 4,24 доллара.
"Такие скачки цен происходят каждый год. Все дорожает. Что касается текущей ситуации у нас в Крыму, конкретно мы пока цены на кофе держим за счет собственных ресурсов", - отметила Латушко.
По ее словам, поставщики также сдерживают цену.
"Поскольку поднять стоимость зерен в условиях режима ЧС в Крыму означает вовсе потерять клиентов. Покупательская способность крымчан резко снизилась и люди сократили свои расходы до минимума", - отметила она.
Прогнозировать дальнейшую ситуацию на рынке сложно, отмечает Латушко.
"Если цены и поднимутся, то не ранее чем осенью, когда крымский ретейл получит новую партию кофе", - добавила эксперт.
Сейчас крымские предприниматели закупают кофейное зерно из Южной Америки, Азии и Африки.
Ранее сообщалось, что региональный проект "В Крыму есть!", реализуемый
на территории полуострова, получает широкий отклик среди местных производителей и является эффективным механизмом поддержки предпринимателей в регионе.
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