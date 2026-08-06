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Максимальный скачок цены на кофе в мире: подорожает ли напиток в Крыму

Максимальный скачок цены на кофе в мире: подорожает ли напиток в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Максимальный скачок цены на кофе в мире: подорожает ли напиток в Крыму

Несмотря на резкий рост оптовых цен на кофе в мире, крымские ретейлеры пытаются сгладить скачек стоимости напитка для местного потребителя. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T08:36

2026-08-06T08:36

2026-08-06T08:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Несмотря на резкий рост оптовых цен на кофе в мире, крымские ретейлеры пытаются сгладить скачек стоимости напитка для местного потребителя. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель отдела маркетинга одной из кофейных компаний Александра Латушко.Мировые цены на кофе сортов робуста и арабика в июле достигли максимальных значений с января 2026 года, сообщает РИА Новости ссылаясь на статистику Всемирного банка. В предыдущем месяце стоимость робусты выросла по сравнению с июнем на 9,1% - до 4,07 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель в последний раз находился в январе и составлял 4,24 доллара.По ее словам, поставщики также сдерживают цену. "Поскольку поднять стоимость зерен в условиях режима ЧС в Крыму означает вовсе потерять клиентов. Покупательская способность крымчан резко снизилась и люди сократили свои расходы до минимума", - отметила она.Прогнозировать дальнейшую ситуацию на рынке сложно, отмечает Латушко. "Если цены и поднимутся, то не ранее чем осенью, когда крымский ретейл получит новую партию кофе", - добавила эксперт.Сейчас крымские предприниматели закупают кофейное зерно из Южной Америки, Азии и Африки.Ранее сообщалось, что региональный проект "В Крыму есть!", реализуемый на территории полуострова, получает широкий отклик среди местных производителей и является эффективным механизмом поддержки предпринимателей в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Международный день кофе: что предпочитают крымчанеКофе с маслом: что такое бронекофе и можно ли заменить им завтракКак повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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