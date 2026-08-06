https://crimea.ria.ru/20260806/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-chetverga-1158282673.html

Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга

Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга

У Крымского моста утром в четверг проезд к пунктам ручного досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен, мостовой переход работает в штатном режиме. Об этом... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T07:03

2026-08-06T07:03

2026-08-06T07:03

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг проезд к пунктам ручного досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен, мостовой переход работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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