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Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
У Крымского моста утром в четверг проезд к пунктам ручного досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен, мостовой переход работает в штатном режиме. Об этом... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T07:03
2026-08-06T07:03
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг проезд к пунктам ручного досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен, мостовой переход работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма, крымский мост
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга

Крымский мост утром 6 августа свободен для проезда

07:03 06.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг проезд к пунктам ручного досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен, мостовой переход работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 7 утра.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости КрымаКрымский мост
 
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