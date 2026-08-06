https://crimea.ria.ru/20260806/kogda-vremya-ostanovilos-81-god-so-dnya-yadernoy-bombardirovki-khirosimy-1158277082.html

Когда время остановилось: 81 год со дня ядерной бомбардировки Хиросимы

Когда время остановилось: 81 год со дня ядерной бомбардировки Хиросимы - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Когда время остановилось: 81 год со дня ядерной бомбардировки Хиросимы

81 год назад, 6 августа 1945 года, США впервые в истории человечества применили ядерное оружие. Бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил четырехтонную атомную... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T07:51

2026-08-06T07:51

2026-08-06T07:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 81 год назад, 6 августа 1945 года, США впервые в истории человечества применили ядерное оружие. Бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил четырехтонную атомную бомбу, которую американцы прозвали Little Boy ("Малыш"), на японский город Хиросима. Целый город был стерт с лица земли. Через три дня атомная бомба "Толстяк" была сброшена американцами на город Нагасаки. Произошла одна из самых страшных трагедий в мировой истории. Общее число жертв бомбардировок, включая тех, кто умер от лучевой болезни, онкологических и других заболеваний, на сегодняшний день оценивается в 450 тысяч человек.Договоренности о возможности применения атомного оружия против Японии США и Великобритания достигли еще в сентябре 1944 года. К лету 1945 года, несмотря на капитуляцию гитлеровской Германии, ее союзница Япония продолжала упорное сопротивление. Когда в июле 1945-го Токио отклонил требования Потсдамской декларации о безоговорочной капитуляции, президент США Гарри Трумэн отдал приказ нанести по Японии ядерные удары. Ради усиления "психологического эффекта" было решено подвергнуть атомной бомбардировке не военные объекты, а крупные города с мирным населением.В качестве объекта для удара рассматривались несколько городов: Хиросима, Киото, Кокуру, Ниигату и Нагасаки. Американское командование выбрало в качестве первой мишени Хиросиму. На тот момент это был седьмой по величине город Японии с населением порядка 350 тысяч человек. Также Хиросима была важной базой снабжения японской армии, одним из ключевых промышленных и военных центров.6 августа бомбардировщик B-29 ВВС США под командованием полковника Пола Тиббетса взлетел с острова Тиниан и взял курс на Японию. Около 8:00 самолет оказался над Хиросимой и сбросил бомбу весом 4,4 тонны, содержавшую 64 килограмма обогащенного урана.Температура под плазменным шаром, образовавшимся в результате взрыва, достигала 4000 градусов по Цельсию. За вспышкой яркого света последовала волна, выжигающая все вокруг. Около 80 тысяч жителей города погибли мгновенно. Многие из них в доли секунды превратились в пепел. Световое излучение оставляло силуэты сожженных человеческих тел на стенах. Огненный смерч захватил свыше одиннадцати квадратных километров города, уничтожив там все живое.Ударная волна, распространившаяся на десятки километров, сносила здания, вырывала деревья с корнем, разрушала инфраструктуру. Город был почти полностью стерт с лица земли. Практически все здания в Хиросиме были либо повреждены, либо полностью уничтожены.Хиросима, а затем и Нагасаки, который подвергся бомбардировке 9 августа, превратились в пылающий ад. Как писала японская газета The Asahi Shimbun, "бежавшие с места пожаров напоминали толпы мертвецов, пришедших с того света".За первые полгода после бомбардировки от полученных ран и облучения в Хиросиме умерли еще 140 тысяч человек, в Нагасаки – порядка 80 тысяч человек. В последующие десятилетия от рака и других вызванных радиацией заболеваний умерли еще многие десятки тысяч. К 1950 году общее количество жертв бомбардировки Хиросимы в результате взрыва и его последствий оценивалось примерно в 200 тысяч, а Нагасаки — в 140 тысяч человек. Дети, рожденные от выживших, нередко страдали от врожденных патологий и генетических мутаций.День Хиросимы стал отмечаться международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В городе в этот день ежегодно проходит церемония памяти.США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки, оправдывая такие действия "военной необходимостью".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хиросима, япония, сша, ядерное оружие, вторая мировая война, история, видео, видео