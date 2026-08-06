https://crimea.ria.ru/20260806/kogda-vremya-ostanovilos-81-god-so-dnya-yadernoy-bombardirovki-khirosimy-1158277082.html
Когда время остановилось: 81 год со дня ядерной бомбардировки Хиросимы
Когда время остановилось: 81 год со дня ядерной бомбардировки Хиросимы - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Когда время остановилось: 81 год со дня ядерной бомбардировки Хиросимы
81 год назад, 6 августа 1945 года, США впервые в истории человечества применили ядерное оружие. Бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил четырехтонную атомную... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T07:51
2026-08-06T07:51
2026-08-06T07:51
хиросима
япония
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 81 год назад, 6 августа 1945 года, США впервые в истории человечества применили ядерное оружие. Бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил четырехтонную атомную бомбу, которую американцы прозвали Little Boy ("Малыш"), на японский город Хиросима. Целый город был стерт с лица земли. Через три дня атомная бомба "Толстяк" была сброшена американцами на город Нагасаки. Произошла одна из самых страшных трагедий в мировой истории. Общее число жертв бомбардировок, включая тех, кто умер от лучевой болезни, онкологических и других заболеваний, на сегодняшний день оценивается в 450 тысяч человек.Договоренности о возможности применения атомного оружия против Японии США и Великобритания достигли еще в сентябре 1944 года. К лету 1945 года, несмотря на капитуляцию гитлеровской Германии, ее союзница Япония продолжала упорное сопротивление. Когда в июле 1945-го Токио отклонил требования Потсдамской декларации о безоговорочной капитуляции, президент США Гарри Трумэн отдал приказ нанести по Японии ядерные удары. Ради усиления "психологического эффекта" было решено подвергнуть атомной бомбардировке не военные объекты, а крупные города с мирным населением.В качестве объекта для удара рассматривались несколько городов: Хиросима, Киото, Кокуру, Ниигату и Нагасаки. Американское командование выбрало в качестве первой мишени Хиросиму. На тот момент это был седьмой по величине город Японии с населением порядка 350 тысяч человек. Также Хиросима была важной базой снабжения японской армии, одним из ключевых промышленных и военных центров.6 августа бомбардировщик B-29 ВВС США под командованием полковника Пола Тиббетса взлетел с острова Тиниан и взял курс на Японию. Около 8:00 самолет оказался над Хиросимой и сбросил бомбу весом 4,4 тонны, содержавшую 64 килограмма обогащенного урана.Температура под плазменным шаром, образовавшимся в результате взрыва, достигала 4000 градусов по Цельсию. За вспышкой яркого света последовала волна, выжигающая все вокруг. Около 80 тысяч жителей города погибли мгновенно. Многие из них в доли секунды превратились в пепел. Световое излучение оставляло силуэты сожженных человеческих тел на стенах. Огненный смерч захватил свыше одиннадцати квадратных километров города, уничтожив там все живое.Ударная волна, распространившаяся на десятки километров, сносила здания, вырывала деревья с корнем, разрушала инфраструктуру. Город был почти полностью стерт с лица земли. Практически все здания в Хиросиме были либо повреждены, либо полностью уничтожены.Хиросима, а затем и Нагасаки, который подвергся бомбардировке 9 августа, превратились в пылающий ад. Как писала японская газета The Asahi Shimbun, "бежавшие с места пожаров напоминали толпы мертвецов, пришедших с того света".За первые полгода после бомбардировки от полученных ран и облучения в Хиросиме умерли еще 140 тысяч человек, в Нагасаки – порядка 80 тысяч человек. В последующие десятилетия от рака и других вызванных радиацией заболеваний умерли еще многие десятки тысяч. К 1950 году общее количество жертв бомбардировки Хиросимы в результате взрыва и его последствий оценивалось примерно в 200 тысяч, а Нагасаки — в 140 тысяч человек. Дети, рожденные от выживших, нередко страдали от врожденных патологий и генетических мутаций.День Хиросимы стал отмечаться международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В городе в этот день ежегодно проходит церемония памяти.США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки, оправдывая такие действия "военной необходимостью".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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хиросима, япония, сша, ядерное оружие, вторая мировая война, история, видео, видео
Когда время остановилось: 81 год со дня ядерной бомбардировки Хиросимы
81 год исполнился со дня ядерной бомбардировки Хиросимы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 81 год назад, 6 августа 1945 года, США впервые в истории человечества применили ядерное оружие. Бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил четырехтонную атомную бомбу, которую американцы прозвали Little Boy ("Малыш"), на японский город Хиросима. Целый город был стерт с лица земли. Через три дня атомная бомба "Толстяк" была сброшена американцами на город Нагасаки. Произошла одна из самых страшных трагедий в мировой истории. Общее число жертв бомбардировок, включая тех, кто умер от лучевой болезни, онкологических и других заболеваний, на сегодняшний день оценивается в 450 тысяч человек.
Договоренности о возможности применения атомного оружия против Японии США и Великобритания достигли еще в сентябре 1944 года. К лету 1945 года, несмотря на капитуляцию гитлеровской Германии, ее союзница Япония продолжала упорное сопротивление. Когда в июле 1945-го Токио отклонил требования Потсдамской декларации о безоговорочной капитуляции, президент США Гарри Трумэн отдал приказ нанести по Японии ядерные удары. Ради усиления "психологического эффекта" было решено подвергнуть атомной бомбардировке не военные объекты, а крупные города с мирным населением.
В качестве объекта для удара рассматривались несколько городов: Хиросима, Киото, Кокуру, Ниигату и Нагасаки. Американское командование выбрало в качестве первой мишени Хиросиму. На тот момент это был седьмой по величине город Японии с населением порядка 350 тысяч человек. Также Хиросима была важной базой снабжения японской армии, одним из ключевых промышленных и военных центров.
6 августа бомбардировщик B-29 ВВС США под командованием полковника Пола Тиббетса взлетел с острова Тиниан и взял курс на Японию. Около 8:00 самолет оказался над Хиросимой и сбросил бомбу весом 4,4 тонны, содержавшую 64 килограмма обогащенного урана.
"Малыш" взорвался в 576 метрах над поверхностью земли. В 08:15 в Хиросиме остановились все часы, как полагают специалисты – из-за светового излучения и ударной волны, образовавшихся в результате взрыва.
Температура под плазменным шаром, образовавшимся в результате взрыва, достигала 4000 градусов по Цельсию. За вспышкой яркого света последовала волна, выжигающая все вокруг. Около 80 тысяч жителей города погибли мгновенно. Многие из них в доли секунды превратились в пепел. Световое излучение оставляло силуэты сожженных человеческих тел на стенах. Огненный смерч захватил свыше одиннадцати квадратных километров города, уничтожив там все живое.
Ударная волна, распространившаяся на десятки километров, сносила здания, вырывала деревья с корнем, разрушала инфраструктуру. Город был почти полностью стерт с лица земли. Практически все здания в Хиросиме были либо повреждены, либо полностью уничтожены.
Хиросима, а затем и Нагасаки, который подвергся бомбардировке 9 августа, превратились в пылающий ад. Как писала японская газета The Asahi Shimbun, "бежавшие с места пожаров напоминали толпы мертвецов, пришедших с того света".
За первые полгода после бомбардировки от полученных ран и облучения в Хиросиме умерли еще 140 тысяч человек, в Нагасаки – порядка 80 тысяч человек. В последующие десятилетия от рака и других вызванных радиацией заболеваний умерли еще многие десятки тысяч. К 1950 году общее количество жертв бомбардировки Хиросимы в результате взрыва и его последствий оценивалось примерно в 200 тысяч, а Нагасаки — в 140 тысяч человек. Дети, рожденные от выживших, нередко страдали от врожденных патологий и генетических мутаций.
День Хиросимы стал отмечаться международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В городе в этот день ежегодно проходит церемония памяти.
США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки, оправдывая такие действия "военной необходимостью".
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