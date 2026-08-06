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Какой сегодня праздник: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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Какой сегодня праздник: 6 августа
Какой сегодня праздник: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Какой сегодня праздник: 6 августа
6 августа весь мир отмечает день борьбы с ядерным оружием, в России поздравляют железнодорожников. В этот день СССР запустили второй в истории космический... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T00:00
2026-08-06T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 6 августа весь мир отмечает день борьбы с ядерным оружием, в России поздравляют железнодорожников. В этот день СССР запустили второй в истории космический пилотируемый корабль "Восток-2" с Германом Титовым на борту, а еще родились Александр Флеминг и Энди Уорхол.Что празднуют в миреВ эту среду во всем мире отмечается День борьбы за запрет ядерного оружия. Он связан с трагической датой – атомной бомбардировкой США Хиросимы. Сродни этой дате международный день "Врачи за мир и против ядерной угрозы", который также отмечают 6 августа.В России празднуют День железнодорожных войск. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1856 году вышло "высочайшее утверждение", подписанное императором Николаем I, о "Положении о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги". По большому счету, он создал 14 отдельных военно-рабочих рот на железной дороге. Гражданские железнодорожники в этот день тоже отмечают профессиональный праздник.Еще в этот день можно отмечать День огненной воды, Международный день подкаблучника и День грибного дождя. Именины у Бориса, Глеба, Ивана, Романа, Кристины, Анатолия, Николая.Знаменательные события6 августа 1932 года был учрежден старейший кинофестиваль мира – Венецианский международный кинофестиваль. Его инициатором стал итальянский диктатор Бенито Муссолини. В тот день был показан первый фильм-участник фестиваля – "Доктор Джекилл и Мистер Хайд" Рубена Мамуляна.В 1961 году в СССР запустили второй в истории космический пилотируемый корабль "Восток-2", экипаж которого состоял из одного человека – Германа Титова. Это был первый в истории космический полет, продлившийся более суток, во время которого космонавт спал в невесомости, делал зарядку и проводил различные работы.В 1965 году из всех, как говорят, утюгов Великобритании раздалось Yesterday, all my troubles seemed so far away… Пола Маккартни, ознаменовавшее выход пятого студийного альбома Help! The Beatles. Девять недель "Битлы" не давали жизни своим конкурентам, удерживая первые позиции в британских хит-парадах.В 1969 году советский вертолет-тяжеловес В-12 установил мировой рекорд грузоподъемности "винтокрылых машин", который не побит до сих пор. Он поднял груз в 44 205 килограммов на высоту 2 255 метров.6 августа 2012 года на Марс сел марсоход третьего поколения "Кьюриосити". Уже на следующий день он сделал первую цветную фотографию "Красной планеты". У аппарата был целый ряд задач, важнейшими из которых назвали поиск следов жизни на планете, получение подробных сведений о климате и геологии, а также подготовка условий для высадки человека.Кто родился"Северный край. Сибирская река", "Родина", "Тайга на Урале" и "Кама". Искусствоведы сразу узнали названия картин известного русского живописца Аполлинария Васнецова. Возможно, младший из Васнецовых не настолько известен, как его брат, но он внес большой вклад в русскую живопись и искусство в целом.6 августа 1881 года в Шотландии родился Александр Флеминг, обладатель Нобелевской премии по физиологии и медицине и любитель беспорядка. Кстати, именно это и стало причиной его открытий. В 1928 году, пытаясь убраться в своей лаборатории, он обнаружил чашку Петри с бактериями, в которых выросли плесневые грибы. Так ему удалось вывести пенициллин.В этот день в 1928 году в США на свет появился прародитель коммерческого поп-арта Энди Уорхол. И хотя он позиционировал себя как дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер, большинству он все же известен как художник.Также в этот день родились актриса театра и кино, заслуженная артистка России Марина Могилевская и американская актриса Вера Фармига.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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праздники и памятные даты, общество, новости, в мире, россия, история, наука и технологии, ядерное оружие, музыка
Какой сегодня праздник: 6 августа

Что празднуют в России и мире 6 августа

00:00 06.08.2026
 
© Фото: kinopoisk.ruThe Beatles
The Beatles
© Фото: kinopoisk.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 6 августа весь мир отмечает день борьбы с ядерным оружием, в России поздравляют железнодорожников. В этот день СССР запустили второй в истории космический пилотируемый корабль "Восток-2" с Германом Титовым на борту, а еще родились Александр Флеминг и Энди Уорхол.

Что празднуют в мире

В эту среду во всем мире отмечается День борьбы за запрет ядерного оружия. Он связан с трагической датой – атомной бомбардировкой США Хиросимы. Сродни этой дате международный день "Врачи за мир и против ядерной угрозы", который также отмечают 6 августа.
В России празднуют День железнодорожных войск. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1856 году вышло "высочайшее утверждение", подписанное императором Николаем I, о "Положении о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги". По большому счету, он создал 14 отдельных военно-рабочих рот на железной дороге. Гражданские железнодорожники в этот день тоже отмечают профессиональный праздник.
Еще в этот день можно отмечать День огненной воды, Международный день подкаблучника и День грибного дождя. Именины у Бориса, Глеба, Ивана, Романа, Кристины, Анатолия, Николая.

Знаменательные события

6 августа 1932 года был учрежден старейший кинофестиваль мира – Венецианский международный кинофестиваль. Его инициатором стал итальянский диктатор Бенито Муссолини. В тот день был показан первый фильм-участник фестиваля – "Доктор Джекилл и Мистер Хайд" Рубена Мамуляна.
В 1961 году в СССР запустили второй в истории космический пилотируемый корабль "Восток-2", экипаж которого состоял из одного человека – Германа Титова. Это был первый в истории космический полет, продлившийся более суток, во время которого космонавт спал в невесомости, делал зарядку и проводил различные работы.
В 1965 году из всех, как говорят, утюгов Великобритании раздалось Yesterday, all my troubles seemed so far away… Пола Маккартни, ознаменовавшее выход пятого студийного альбома Help! The Beatles. Девять недель "Битлы" не давали жизни своим конкурентам, удерживая первые позиции в британских хит-парадах.
В 1969 году советский вертолет-тяжеловес В-12 установил мировой рекорд грузоподъемности "винтокрылых машин", который не побит до сих пор. Он поднял груз в 44 205 килограммов на высоту 2 255 метров.
6 августа 2012 года на Марс сел марсоход третьего поколения "Кьюриосити". Уже на следующий день он сделал первую цветную фотографию "Красной планеты". У аппарата был целый ряд задач, важнейшими из которых назвали поиск следов жизни на планете, получение подробных сведений о климате и геологии, а также подготовка условий для высадки человека.

Кто родился

"Северный край. Сибирская река", "Родина", "Тайга на Урале" и "Кама". Искусствоведы сразу узнали названия картин известного русского живописца Аполлинария Васнецова. Возможно, младший из Васнецовых не настолько известен, как его брат, но он внес большой вклад в русскую живопись и искусство в целом.
6 августа 1881 года в Шотландии родился Александр Флеминг, обладатель Нобелевской премии по физиологии и медицине и любитель беспорядка. Кстати, именно это и стало причиной его открытий. В 1928 году, пытаясь убраться в своей лаборатории, он обнаружил чашку Петри с бактериями, в которых выросли плесневые грибы. Так ему удалось вывести пенициллин.
В этот день в 1928 году в США на свет появился прародитель коммерческого поп-арта Энди Уорхол. И хотя он позиционировал себя как дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер, большинству он все же известен как художник.
Также в этот день родились актриса театра и кино, заслуженная артистка России Марина Могилевская и американская актриса Вера Фармига.
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