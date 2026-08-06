https://crimea.ria.ru/20260806/gde-v-sevastopole-kupit-benzin-i-dizel-v-chetverg-1158288536.html

Где в Севастополе купить бензин и дизель в четверг

Где в Севастополе купить бензин и дизель в четверг - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Где в Севастополе купить бензин и дизель в четверг

Свободно купить топливо в Севастополе в четверг можно на семи автозаправочных станциях. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T10:47

2026-08-06T10:47

2026-08-06T10:47

бензин

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

крым

севастополь

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870701_0:86:1618:996_1920x0_80_0_0_471aaa605bdbf5bd527c546735a57690.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Свободно купить топливо в Севастополе в четверг можно на семи автозаправочных станциях. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.Адреса АЗС- АЗС-60, Качинское шоссе, 2 – А-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra;- АЗС-65, улица Руднева, 44 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС-69, улица Генерала Мельника, 148 – А-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra и ДТ;- АЗС-81, улица Хрусталева, 62 – АИ-92;- АЗС-82, Камышовое шоссе, 7в – ДТ;- АЗС-84, Столетовский проспект, 5 – АИ-92;- АЗС-161, Гончарное, улица Дрыгина, 16 – АИ-92.Губернатор также напомнил о действии ограничения, по которому заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииПутин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка – главное

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, крым, севастополь, новости севастополя