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Где в Севастополе купить бензин и дизель в четверг - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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Где в Севастополе купить бензин и дизель в четверг
Где в Севастополе купить бензин и дизель в четверг - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Где в Севастополе купить бензин и дизель в четверг
Свободно купить топливо в Севастополе в четверг можно на семи автозаправочных станциях. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T10:47
2026-08-06T10:47
бензин
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
крым
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Свободно купить топливо в Севастополе в четверг можно на семи автозаправочных станциях. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.Адреса АЗС- АЗС-60, Качинское шоссе, 2 – А-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra;- АЗС-65, улица Руднева, 44 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС-69, улица Генерала Мельника, 148 – А-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra и ДТ;- АЗС-81, улица Хрусталева, 62 – АИ-92;- АЗС-82, Камышовое шоссе, 7в – ДТ;- АЗС-84, Столетовский проспект, 5 – АИ-92;- АЗС-161, Гончарное, улица Дрыгина, 16 – АИ-92.Губернатор также напомнил о действии ограничения, по которому заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииПутин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка – главное
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РИА Новости Крым
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96
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бензин, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, крым, севастополь, новости севастополя
Где в Севастополе купить бензин и дизель в четверг

В Севастополе свободно купить топливо в четверг можно на семи АЗС – Развожаев

10:47 06.08.2026
 
© РИА Новости КрымМашина на заправке
Машина на заправке - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Свободно купить топливо в Севастополе в четверг можно на семи автозаправочных станциях. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня с 10.00 на 7 заправках "Атан" в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra, ДТ Ultra, АИ-92 и ДТ. Объем лимитов по всем видам топлива небольшой", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.

Адреса АЗС

- АЗС-60, Качинское шоссе, 2 – А-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra;
- АЗС-65, улица Руднева, 44 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС-69, улица Генерала Мельника, 148 – А-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra и ДТ;
- АЗС-81, улица Хрусталева, 62 – АИ-92;
- АЗС-82, Камышовое шоссе, 7в – ДТ;
- АЗС-84, Столетовский проспект, 5 – АИ-92;
- АЗС-161, Гончарное, улица Дрыгина, 16 – АИ-92.
Губернатор также напомнил о действии ограничения, по которому заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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