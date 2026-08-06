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Дефицит мощности сокращен: Севастополь переходит на график "3 часа через 3"
Дефицит мощности сокращен: Севастополь переходит на график "3 часа через 3" - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Дефицит мощности сокращен: Севастополь переходит на график "3 часа через 3"
В Севастополе сокращен дефицит мощности и возвращен график подачи света "3 часа через 3". Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T10:19
2026-08-06T10:19
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе сокращен дефицит мощности и возвращен график подачи света "3 часа через 3". Об этом сообщает "Севастопольэнерго".До 12:00 электроснабжение будет ограничено у потребителей 1-й очереди. Список адресов опубликован в соцсетях предприятия.Ранее в четверг в "Севастопольэнерго" сообщили, что из-за дефицита мощности свет будут подавать по графику "2 через 6 часов". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дефицит мощности сокращен: Севастополь переходит на график "3 часа через 3"
В Севастополе сокращен дефицит мощности и возвращен график подачи света "3 часа через 3"