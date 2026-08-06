Рейтинг@Mail.ru
Четыре девушки ранены при ударе дрона по машине в Брянской области - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260806/chetyre-devushki-raneny-pri-udare-drona-po-mashine-v-bryanskoy-oblasti-1158288882.html
Четыре девушки ранены при ударе дрона по машине в Брянской области
Четыре девушки ранены при ударе дрона по машине в Брянской области - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Четыре девушки ранены при ударе дрона по машине в Брянской области
Дрон-камикадзе ударил по гражданскому автомобилю в Брянской области, ранения получили четыре девушки. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T10:42
2026-08-06T10:42
брянская область
егор ковальчук
атаки всу
новости сво
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/03/1158193700_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_510c774d63cb690f8a052a8fffb4b9be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Дрон-камикадзе ударил по гражданскому автомобилю в Брянской области, ранения получили четыре девушки. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.Он добавил, что за прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожено 155 вражеских БПЛА самолетного типа.Накануне в Донецке беспилотник атаковал больницу. Погибла пожилая женщина, еще два человека получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и морями отработала ПВОАтака ВСУ на Севастополь – сбито четыре беспилотникаМины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/03/1158193700_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e2cc18a70e7abcab741197add4c6fa6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, егор ковальчук, атаки всу, новости сво, происшествия
Четыре девушки ранены при ударе дрона по машине в Брянской области

В Брянской области четыре девушки получили ранения при ударе дрона по автомобилю

10:42 06.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Дрон-камикадзе ударил по гражданскому автомобилю в Брянской области, ранения получили четыре девушки. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"В поселке Суземка дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранены четыре девушки. С травмами разной степени тяжести они были доставлены в больницу, оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Ковальчук в своем канале в МАКС.
Он добавил, что за прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожено 155 вражеских БПЛА самолетного типа.
Накануне в Донецке беспилотник атаковал больницу. Погибла пожилая женщина, еще два человека получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом и морями отработала ПВО
Атака ВСУ на Севастополь – сбито четыре беспилотника
Мины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС
 
Брянская областьЕгор КовальчукАтаки ВСУНовости СВОПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59В Алуште малоимущим и многодетным семьям бесплатно раздадут газовые плиты
12:47ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску - есть раненые
12:40ВСУ атаковали ключевой энергообъект на Запорожье - ситуация с водой критическая
12:38Украинский безэкипажный катер разбит в Черном море
12:30Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады
12:16Банки и танкеры: Британия снова расширила санкции против РФ
12:10Штормовой ветер ожидается в Крыму 7 и 8 августа
12:00В Ялте слышна стрельба – что происходит
11:55НПЗ горит в Ярославской области после атаки украинских беспилотников
11:48170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена
11:38В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формы
11:24В Крым с комфортом: на трассе М-4 "Дон" открыли зоны дорожного сервиса
11:05ВТБ: объем выдачи ипотеки в России вырос на 38%
10:54Севастополь пытались атаковать 8 украинских БПЛА
10:47Где в Севастополе купить бензин и дизель в четверг
10:42Четыре девушки ранены при ударе дрона по машине в Брянской области
10:35В Керчи уволен заммэра по линии ЖКХ
10:34В Крыму и Севастополе на 4 дня объявлено экстренное предупреждение
10:26Бензин в Крыму: где купить топливо 6 августа
10:19Дефицит мощности сокращен: Севастополь переходит на график "3 часа через 3"
Лента новостейМолния