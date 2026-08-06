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Четыре девушки ранены при ударе дрона по машине в Брянской области
Четыре девушки ранены при ударе дрона по машине в Брянской области - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Четыре девушки ранены при ударе дрона по машине в Брянской области
Дрон-камикадзе ударил по гражданскому автомобилю в Брянской области, ранения получили четыре девушки. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T10:42
2026-08-06T10:42
2026-08-06T10:42
брянская область
егор ковальчук
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Дрон-камикадзе ударил по гражданскому автомобилю в Брянской области, ранения получили четыре девушки. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.Он добавил, что за прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожено 155 вражеских БПЛА самолетного типа.Накануне в Донецке беспилотник атаковал больницу. Погибла пожилая женщина, еще два человека получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и морями отработала ПВОАтака ВСУ на Севастополь – сбито четыре беспилотникаМины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС
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брянская область, егор ковальчук, атаки всу, новости сво, происшествия
Четыре девушки ранены при ударе дрона по машине в Брянской области
В Брянской области четыре девушки получили ранения при ударе дрона по автомобилю