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Более 30 населенных пунктов в восточном Крыму остались без воды 6 августа

Более 30 населенных пунктов в восточном Крыму остались без воды 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Более 30 населенных пунктов в восточном Крыму остались без воды 6 августа

В четверг, 6 августа, жители более 30 населенных пунктов на востоке Крыма остались без водоснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T10:11

2026-08-06T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В четверг, 6 августа, жители более 30 населенных пунктов на востоке Крыма остались без водоснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".В Феодосийском регионе без воды жители Старого Крыма, поселков Приморский, Кировское и сел Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка. Кроме того, в Симферополе до 14:00 не будет водоснабжения на улицах Бархатовой, Долетова, Досычева, Тарабукина, Дарвина, Скифская, Петровского, Нестерова, Цветочная, а также прилегающих улицах и переулках.Утром 6 августа в "Крымэнерго" сообщили, что в Крыму действуют ограничения электроснабжения на всей территории полуострова. В связи с серьезными повреждениями оборудования на ключевых объектах энергетической инфраструктуры подача электроэнергии в наиболее пострадавшие районы зависит от возможностей электрической сети и готовности к эксплуатации поврежденных объектов как предприятия "Крымэнерго", так и и магистральной электрической сети.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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