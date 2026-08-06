https://crimea.ria.ru/20260806/benzin-v-krymu-gde-kupit-toplivo-6-avgusta-1158288200.html

Бензин в Крыму: где купить топливо 6 августа

Бензин в Крыму: где купить топливо 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Бензин в Крыму: где купить топливо 6 августа

Власти Судака, Феодосии и Ялты опубликовали адреса заправок со свободной продажей бензина на четверг. РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T10:26

2026-08-06T10:26

2026-08-06T10:26

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Власти Судака, Феодосии и Ялты опубликовали адреса заправок со свободной продажей бензина на четверг.Так, в курортный Судак завезли для свободной продажи населению три тысячи литров горючего марки АИ-92, сообщил глава администрации Кирилл ЧебышевВ соседней Феодосии также в четверг есть бензин и дизтопливо в свободной продаже. По информации руководителя местной администрации Владимира Кима, продавать горючее также начинают с 10 утра на заправках "Атан", расположенных по следующим адресам: ул.Челнокова, 71 – А-92, Керченское шоссе, 27/Д – А-92, Симферопольское шоссе, 25 – А-92, Керченское шоссе, 23 – ДТ. А также в Коктебеле, на улице Ленина, 150 – ДТ.В Ялте, как сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко, также стартовала продажа топлива."С 10:00 открыта продажа на заправках "Атан" по адресам: Алупка, Южнобережное Шоссе, 9А: ДТ, ориентировочно на 150 машин по 20 литров. Алупка, Южнобережное Шоссе, 38: АИ-92, ориентировочно на 150 машин по 20 литров", - проинформировал он в МАКС.Также в городе действуют ограничения: не более 20 литров АИ-92 или 30 литров ДТ на одно транспортное средство. Оплата за наличный расчет.Полная информация о реализации топлива на АЗС Крыма в четверг доступна на карте. Данные по наличию изменяются по мере поступления информации от нефтетрейдеров, отметили в Минтопэнерго РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробностиОчередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на КубаниКакие виды топлива будут доступны на АЗС Севастополя в четверг

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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