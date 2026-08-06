https://crimea.ria.ru/20260806/benzin-v-krymu-gde-kupit-toplivo-6-avgusta-1158288200.html
Бензин в Крыму: где купить топливо 6 августа
Бензин в Крыму: где купить топливо 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Бензин в Крыму: где купить топливо 6 августа
Власти Судака, Феодосии и Ялты опубликовали адреса заправок со свободной продажей бензина на четверг. РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T10:26
2026-08-06T10:26
2026-08-06T10:26
крым
новости крыма
бензин
топливо в крыму
топливно-энергетический комплекс
дефицит топлива в крыму
феодосия
судак
ялта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111810/75/1118107589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0c5a7bd6918de8fff831b9e5dda8b79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Власти Судака, Феодосии и Ялты опубликовали адреса заправок со свободной продажей бензина на четверг.Так, в курортный Судак завезли для свободной продажи населению три тысячи литров горючего марки АИ-92, сообщил глава администрации Кирилл ЧебышевВ соседней Феодосии также в четверг есть бензин и дизтопливо в свободной продаже. По информации руководителя местной администрации Владимира Кима, продавать горючее также начинают с 10 утра на заправках "Атан", расположенных по следующим адресам: ул.Челнокова, 71 – А-92, Керченское шоссе, 27/Д – А-92, Симферопольское шоссе, 25 – А-92, Керченское шоссе, 23 – ДТ. А также в Коктебеле, на улице Ленина, 150 – ДТ.В Ялте, как сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко, также стартовала продажа топлива."С 10:00 открыта продажа на заправках "Атан" по адресам: Алупка, Южнобережное Шоссе, 9А: ДТ, ориентировочно на 150 машин по 20 литров. Алупка, Южнобережное Шоссе, 38: АИ-92, ориентировочно на 150 машин по 20 литров", - проинформировал он в МАКС.Также в городе действуют ограничения: не более 20 литров АИ-92 или 30 литров ДТ на одно транспортное средство. Оплата за наличный расчет.Полная информация о реализации топлива на АЗС Крыма в четверг доступна на карте. Данные по наличию изменяются по мере поступления информации от нефтетрейдеров, отметили в Минтопэнерго РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробностиОчередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на КубаниКакие виды топлива будут доступны на АЗС Севастополя в четверг
крым
феодосия
судак
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111810/75/1118107589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e005d23c9b39638431a38be08a5f885.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, бензин, топливо в крыму, топливно-энергетический комплекс, дефицит топлива в крыму, феодосия, судак, ялта
Бензин в Крыму: где купить топливо 6 августа
В Ялте и на востоке Крыма можно свободно купить бензин - власти назвали адреса АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Власти Судака, Феодосии и Ялты опубликовали адреса заправок со свободной продажей бензина на четверг.
Так, в курортный Судак завезли для свободной продажи населению три тысячи литров горючего марки АИ-92, сообщил глава администрации Кирилл Чебышев
"С 10:00 доступна свободная продажа 3000 литров топлива АИ-92 на АЗС "Атан" по ул. Феодосийское шоссе, 14 по цене 100 рублей за литр", - написал он в МАКС.
В соседней Феодосии также в четверг есть бензин и дизтопливо в свободной продаже. По информации руководителя местной администрации Владимира Кима, продавать горючее также начинают с 10 утра на заправках "Атан", расположенных по следующим адресам: ул.Челнокова, 71 – А-92, Керченское шоссе, 27/Д – А-92, Симферопольское шоссе, 25 – А-92, Керченское шоссе, 23 – ДТ. А также в Коктебеле, на улице Ленина, 150 – ДТ.
"Лимит единоразовой заправки: АИ-92 - 20л (бак или канистра), ДТ - 30л (бак или канистра)", - напомнил Ким.
В Ялте, как сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко, также стартовала продажа топлива.
"С 10:00 открыта продажа на заправках "Атан" по адресам: Алупка, Южнобережное Шоссе, 9А: ДТ, ориентировочно на 150 машин по 20 литров. Алупка, Южнобережное Шоссе, 38: АИ-92, ориентировочно на 150 машин по 20 литров", - проинформировал он в МАКС.
Также в городе действуют ограничения: не более 20 литров АИ-92 или 30 литров ДТ на одно транспортное средство. Оплата за наличный расчет.
Полная информация о реализации топлива на АЗС Крыма в четверг доступна на карте.
Данные по наличию изменяются по мере поступления информации от нефтетрейдеров, отметили в Минтопэнерго РК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: