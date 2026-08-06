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Банки и танкеры: Британия снова расширила санкции против РФ
Банки и танкеры: Британия снова расширила санкции против РФ - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Банки и танкеры: Британия снова расширила санкции против РФ
Британия расширила список антироссийских санкций на 19 позиций. В него попали в том числе шесть танкеров и несколько банков, включая "Озон банк", сообщили в... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T12:16
2026-08-06T12:16
2026-08-06T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Британия расширила список антироссийских санкций на 19 позиций. В него попали в том числе шесть танкеров и несколько банков, включая "Озон банк", сообщили в Минфине Соединенного королевства.В том числе в обновленный перечень внесены банки "Озон банк", "Центр-инвест", "Реалист банк", "Банк Ставр", "Телепорт банк" и государственный Росэксимбанк, а также шесть танкеров под флагами России, Индии, Сан-Марино, Барбадоса, Палау и несколько компаний.В последний раз Великобритания расширяла санкции против России 13 июля. Тогда в список попали 23 россиянина. В том числе директор и супруга создателя одного из Telegram-каналов, который освещает конфликты и геополитические события в мире.До этого Британия включила в антироссийские санкции Клиническую психиатрическую больницу № 5 в Строгановке Симферопольского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия внесла в санкционные списки психбольницу и детдом из КрымаСпасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции ЕвросоюзаРоссии нужно применять санкции по отношению к русофобским странам бывшего СССР
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великобритания, санкции против россии, новости, санкции, политика
Банки и танкеры: Британия снова расширила санкции против РФ
Британия расширила список санкций против России на 19 позиций – Минфин страны