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Атака ВСУ на Севастополь – сбито четыре беспилотника
Атака ВСУ на Севастополь – сбито четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Атака ВСУ на Севастополь – сбито четыре беспилотника
В ночь на четверг в Севастополе военные отразили новые попытки ВСУ атаковать город с воздуха. Над регионом сбили 4 вражеских БПЛА. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T06:04
2026-08-06T06:04
2026-08-06T06:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В ночь на четверг в Севастополе военные отразили новые попытки ВСУ атаковать город с воздуха. Над регионом сбили 4 вражеских БПЛА. Об этом сообщает губернатор Михаил Рзвожаев.Ночью воздушная тревога звучала трижды. В первый раз сирены включили в 21:46 на полчаса. Повторно опасность объявили в 00:38 на два часа. В третий раз тревога была объявлена в 3:54. Угроза миновала только утром - в 5:41.Накануне в Крыму при ночной атаке украинских беспилотников погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион.Кроме того, в ночь на 5 августа над Севастополем сбили 4 вражеских БПЛА. Один из дронов упал во дворе многоквартирного дома. В одной из квартир в результате удара повреждено остекление балкона. Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксированы возгорания на территории одного из садовых товариществ в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Атака ВСУ на Севастополь – сбито четыре беспилотника
Над Севастополем уничтожили четыре беспилотника
06:04 06.08.2026 (обновлено: 06:10 06.08.2026)