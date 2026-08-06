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Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады

Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады - РИА Новости Крым, 06.08.2026

Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады

Для Крыма периоды аномальной жары случаются практически ежегодно и длятся, как правило, не больше недели. Пока что максимальная отметка фиксировалась на уровне... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T12:30

2026-08-06T12:30

2026-08-06T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Для Крыма периоды аномальной жары случаются практически ежегодно и длятся, как правило, не больше недели. Пока что максимальная отметка фиксировалась на уровне +35 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.Так, 5 августа среднесуточная температура в Симферополе была на шесть градусов выше климатической нормы - она составила + 26,4. При этом максимум, который зафиксировали термометры в крымской столице днем в среду был + 34 градуса. Жарче всего накануне было в Раздольненском районе, на севере Крыма и в Евпатории, где днем в среду воздух нагрелся до +35 градусов. По словам эксперта, в прошлом году за все лето наиболее жарким был июль. Даже случилось два периода аномально жаркой погоды, каждый из которых длился около недели.При этом аномально жаркая погода считается опасным явлением, штормовое предупреждение объявляют тогда, когда она длится пять дней и более, добавила она.По прогнозам, сделанным на вторую половину августа, в Крыму больше не ожидается экстремальных значений, которые наблюдаются сейчас.Ранее сообщалось, что Крыму до 9 августа установится аномально жаркая погода.По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как помочь организму вынести жару – советы кардиологаВ Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционераАвгуст в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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