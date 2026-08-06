Рейтинг@Mail.ru
Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260806/afrikanskaya-zhara-v-krymu-kogda-zhdat-prokhlady-1158290705.html
Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады
Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады
Для Крыма периоды аномальной жары случаются практически ежегодно и длятся, как правило, не больше недели. Пока что максимальная отметка фиксировалась на уровне... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T12:30
2026-08-06T12:30
крым
погода в крыму
крымская погода
жара
штормовое предупреждение
крымский гидрометцентр
эксклюзивы риа новости крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/06/1137923343_0:52:1371:823_1920x0_80_0_0_aaa2ffc62699aa40f6b314ee9400d5d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Для Крыма периоды аномальной жары случаются практически ежегодно и длятся, как правило, не больше недели. Пока что максимальная отметка фиксировалась на уровне +35 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.Так, 5 августа среднесуточная температура в Симферополе была на шесть градусов выше климатической нормы - она составила + 26,4. При этом максимум, который зафиксировали термометры в крымской столице днем в среду был + 34 градуса. Жарче всего накануне было в Раздольненском районе, на севере Крыма и в Евпатории, где днем в среду воздух нагрелся до +35 градусов. По словам эксперта, в прошлом году за все лето наиболее жарким был июль. Даже случилось два периода аномально жаркой погоды, каждый из которых длился около недели.При этом аномально жаркая погода считается опасным явлением, штормовое предупреждение объявляют тогда, когда она длится пять дней и более, добавила она.По прогнозам, сделанным на вторую половину августа, в Крыму больше не ожидается экстремальных значений, которые наблюдаются сейчас.Ранее сообщалось, что Крыму до 9 августа установится аномально жаркая погода.По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как помочь организму вынести жару – советы кардиологаВ Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционераАвгуст в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/06/1137923343_84:0:1181:823_1920x0_80_0_0_b67ee26705a20dca6c4a475d93836cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, жара, штормовое предупреждение, крымский гидрометцентр
Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады

В Крыму аномальная жара - за минувшие сутки воздух прогрелся до +35 градусов

12:30 06.08.2026
 
© РИА Новости КрымСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Для Крыма периоды аномальной жары случаются практически ежегодно и длятся, как правило, не больше недели. Пока что максимальная отметка фиксировалась на уровне +35 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
Так, 5 августа среднесуточная температура в Симферополе была на шесть градусов выше климатической нормы - она составила + 26,4. При этом максимум, который зафиксировали термометры в крымской столице днем в среду был + 34 градуса. Жарче всего накануне было в Раздольненском районе, на севере Крыма и в Евпатории, где днем в среду воздух нагрелся до +35 градусов.

"У нас каждое лето случаются такие затоки жарких тропических воздушных масс. Периоды аномально жаркой погоды бывают практически ежегодно, являются недолгими и длятся буквально несколько дней. Это не что-то из ряда вон выходящее, - сказала она. - Такой характер погоды определяют жаркие тропики, которые поступают на территорию Крыма из Африки. Так что это африканская жара".

По словам эксперта, в прошлом году за все лето наиболее жарким был июль. Даже случилось два периода аномально жаркой погоды, каждый из которых длился около недели.
"Аномальной считается жара, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7 градусов и более", - пояснила Шенгелай.
При этом аномально жаркая погода считается опасным явлением, штормовое предупреждение объявляют тогда, когда она длится пять дней и более, добавила она.
"Кроме того, есть такое понятие, как сильная жара, она начинается от + 40 градусов и выше и в Крыму случается, как правило, в степных районах. В прошлом году сильная жара фиксировалась на полуострове в июле. Август тогда был прохладным. В этом году – наоборот", - отметила специалист.
По прогнозам, сделанным на вторую половину августа, в Крыму больше не ожидается экстремальных значений, которые наблюдаются сейчас.
"То есть, после 9 августа температура воздуха станет постепенно снижаться, но не резко. Никакого обвала холода не будет. Пройдет так называемый холодный фронтальный раздел, но он не будет контрастным, всего на два-три градуса понизит температуру воздуха. И уже аномально жаркой погоды мы не ждем. Пройдут небольшие кратковременные дожди", - рассказала Шенгелай.
Ранее сообщалось, что Крыму до 9 августа установится аномально жаркая погода.
По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как помочь организму вынести жару – советы кардиолога
В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера
Август в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПогода в КрымуКрымская погодаЖараШтормовое предупреждениеКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59В Алуште малоимущим и многодетным семьям бесплатно раздадут газовые плиты
12:47ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску - есть раненые
12:40ВСУ атаковали ключевой энергообъект на Запорожье - ситуация с водой критическая
12:38Украинский безэкипажный катер разбит в Черном море
12:30Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады
12:16Банки и танкеры: Британия снова расширила санкции против РФ
12:10Штормовой ветер ожидается в Крыму 7 и 8 августа
12:00В Ялте слышна стрельба – что происходит
11:55НПЗ горит в Ярославской области после атаки украинских беспилотников
11:48170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена
11:38В Крыму многодетным семьям субсидируют покупку школьной формы
11:24В Крым с комфортом: на трассе М-4 "Дон" открыли зоны дорожного сервиса
11:05ВТБ: объем выдачи ипотеки в России вырос на 38%
10:54Севастополь пытались атаковать 8 украинских БПЛА
10:47Где в Севастополе купить бензин и дизель в четверг
10:42Четыре девушки ранены при ударе дрона по машине в Брянской области
10:35В Керчи уволен заммэра по линии ЖКХ
10:34В Крыму и Севастополе на 4 дня объявлено экстренное предупреждение
10:26Бензин в Крыму: где купить топливо 6 августа
10:19Дефицит мощности сокращен: Севастополь переходит на график "3 часа через 3"
Лента новостейМолния