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Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады
Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады - РИА Новости Крым, 06.08.2026
Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады
Для Крыма периоды аномальной жары случаются практически ежегодно и длятся, как правило, не больше недели. Пока что максимальная отметка фиксировалась на уровне... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Для Крыма периоды аномальной жары случаются практически ежегодно и длятся, как правило, не больше недели. Пока что максимальная отметка фиксировалась на уровне +35 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.Так, 5 августа среднесуточная температура в Симферополе была на шесть градусов выше климатической нормы - она составила + 26,4. При этом максимум, который зафиксировали термометры в крымской столице днем в среду был + 34 градуса. Жарче всего накануне было в Раздольненском районе, на севере Крыма и в Евпатории, где днем в среду воздух нагрелся до +35 градусов. По словам эксперта, в прошлом году за все лето наиболее жарким был июль. Даже случилось два периода аномально жаркой погоды, каждый из которых длился около недели.При этом аномально жаркая погода считается опасным явлением, штормовое предупреждение объявляют тогда, когда она длится пять дней и более, добавила она.По прогнозам, сделанным на вторую половину августа, в Крыму больше не ожидается экстремальных значений, которые наблюдаются сейчас.Ранее сообщалось, что Крыму до 9 августа установится аномально жаркая погода.По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как помочь организму вынести жару – советы кардиологаВ Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционераАвгуст в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета
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Африканская жара в Крыму: когда ждать прохлады
В Крыму аномальная жара - за минувшие сутки воздух прогрелся до +35 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым
. Для Крыма периоды аномальной жары случаются практически ежегодно и длятся, как правило, не больше недели. Пока что максимальная отметка фиксировалась на уровне +35 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказала заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
Так, 5 августа среднесуточная температура в Симферополе была на шесть градусов выше климатической нормы - она составила + 26,4. При этом максимум, который зафиксировали термометры в крымской столице днем в среду был + 34 градуса. Жарче всего накануне было в Раздольненском районе, на севере Крыма и в Евпатории, где днем в среду воздух нагрелся до +35 градусов.
"У нас каждое лето случаются такие затоки жарких тропических воздушных масс. Периоды аномально жаркой погоды бывают практически ежегодно, являются недолгими и длятся буквально несколько дней. Это не что-то из ряда вон выходящее, - сказала она. - Такой характер погоды определяют жаркие тропики, которые поступают на территорию Крыма из Африки. Так что это африканская жара".
По словам эксперта, в прошлом году за все лето наиболее жарким был июль. Даже случилось два периода аномально жаркой погоды, каждый из которых длился около недели.
"Аномальной считается жара, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7 градусов и более", - пояснила Шенгелай.
При этом аномально жаркая погода считается опасным явлением, штормовое предупреждение объявляют тогда, когда она длится пять дней и более, добавила она.
"Кроме того, есть такое понятие, как сильная жара, она начинается от + 40 градусов и выше и в Крыму случается, как правило, в степных районах. В прошлом году сильная жара фиксировалась на полуострове в июле. Август тогда был прохладным. В этом году – наоборот", - отметила специалист.
По прогнозам, сделанным на вторую половину августа, в Крыму больше не ожидается экстремальных значений, которые наблюдаются сейчас.
"То есть, после 9 августа температура воздуха станет постепенно снижаться, но не резко. Никакого обвала холода не будет. Пройдет так называемый холодный фронтальный раздел, но он не будет контрастным, всего на два-три градуса понизит температуру воздуха. И уже аномально жаркой погоды мы не ждем. Пройдут небольшие кратковременные дожди", - рассказала Шенгелай.
Ранее сообщалось, что Крыму до 9 августа установится аномально жаркая погода
.
По прогнозам
ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет.
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