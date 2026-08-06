170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена
С 2024 года в Россию вернули 170 жителей Курской области – Лантратова
© Омбудсмен РФ Яна Лантратова в МАКСПять жителей Курской области вернулись из плена домой
© Омбудсмен РФ Яна Лантратова в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 170 жителей Курской области из числа тех, кого насильно удерживали на территории Украины, удалось вернуть домой начала вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во вторую годовщину вражеского вторжения.
"Вместе с Министерством обороны России, другими органами федеральной власти и всеми, кто участвовал в этой непростой работе, нам удалось вернуть домой 170 жителей Курской области. Сегодня они рядом со своими семьями", – написала Лантратова в своем канале в МАКС.
Судьба порядка трехсот курян, по словам омбудсмена, по-прежнему остается неизвестной.
"Мы продолжаем использовать все возможные гуманитарные механизмы, чтобы установить судьбу каждого человека. Делаем все возможное для возвращения наших граждан домой", – заявила она.
Мирные жители Курской области были насильственно вывезены киевским режимом с территории региона без их согласия в 2024 году. Их родственникам не сообщалось, где они находятся, людям не дают возможность связаться с родными и близкими ни по телефонам, ни другим каналам. Над возвращением россиян работает аппарат Уполномоченного по правам человека и другие российские структуры.
Подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области 6 августа 2024 года. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
26 апреля 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил об окончании операции по освобождению Курской области от украинских военных.
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