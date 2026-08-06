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170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена - РИА Новости Крым, 06.08.2026
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170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена
170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена - РИА Новости Крым, 06.08.2026
170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена
170 жителей Курской области из числа тех, кого насильно удерживали на территории Украины, удалось вернуть домой начала вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 06.08.2026
2026-08-06T11:48
2026-08-06T11:48
курская область
яна лантратова
новости сво
пленные
россия
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 170 жителей Курской области из числа тех, кого насильно удерживали на территории Украины, удалось вернуть домой начала вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во вторую годовщину вражеского вторжения.Судьба порядка трехсот курян, по словам омбудсмена, по-прежнему остается неизвестной.Мирные жители Курской области были насильственно вывезены киевским режимом с территории региона без их согласия в 2024 году. Их родственникам не сообщалось, где они находятся, людям не дают возможность связаться с родными и близкими ни по телефонам, ни другим каналам. Над возвращением россиян работает аппарат Уполномоченного по правам человека и другие российские структуры.Подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области 6 августа 2024 года. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).26 апреля 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил об окончании операции по освобождению Курской области от украинских военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую областьКогда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал – Кремль Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области
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РИА Новости Крым
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96
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курская область, яна лантратова, новости сво, пленные, россия, ситуация в курской области после нападения всу
170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена

С 2024 года в Россию вернули 170 жителей Курской области – Лантратова

11:48 06.08.2026
 
© Омбудсмен РФ Яна Лантратова в МАКСПять жителей Курской области вернулись из плена домой
Пять жителей Курской области вернулись из плена домой
© Омбудсмен РФ Яна Лантратова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 170 жителей Курской области из числа тех, кого насильно удерживали на территории Украины, удалось вернуть домой начала вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во вторую годовщину вражеского вторжения.
"Вместе с Министерством обороны России, другими органами федеральной власти и всеми, кто участвовал в этой непростой работе, нам удалось вернуть домой 170 жителей Курской области. Сегодня они рядом со своими семьями", – написала Лантратова в своем канале в МАКС.
Судьба порядка трехсот курян, по словам омбудсмена, по-прежнему остается неизвестной.
"Мы продолжаем использовать все возможные гуманитарные механизмы, чтобы установить судьбу каждого человека. Делаем все возможное для возвращения наших граждан домой", – заявила она.
Мирные жители Курской области были насильственно вывезены киевским режимом с территории региона без их согласия в 2024 году. Их родственникам не сообщалось, где они находятся, людям не дают возможность связаться с родными и близкими ни по телефонам, ни другим каналам. Над возвращением россиян работает аппарат Уполномоченного по правам человека и другие российские структуры.
Подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области 6 августа 2024 года. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
26 апреля 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил об окончании операции по освобождению Курской области от украинских военных.
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Курская областьЯна ЛантратоваНовости СВОПленныеРоссияСитуация в Курской области после нападения ВСУ
 
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