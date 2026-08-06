https://crimea.ria.ru/20260806/170-zhiteley-kurskoy-oblasti-udalos-vernut-iz-ukrainskogo-plena-1158290912.html

170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена

170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена - РИА Новости Крым, 06.08.2026

170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена

170 жителей Курской области из числа тех, кого насильно удерживали на территории Украины, удалось вернуть домой начала вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 06.08.2026

2026-08-06T11:48

2026-08-06T11:48

2026-08-06T11:48

курская область

яна лантратова

новости сво

пленные

россия

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. 170 жителей Курской области из числа тех, кого насильно удерживали на территории Украины, удалось вернуть домой начала вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во вторую годовщину вражеского вторжения.Судьба порядка трехсот курян, по словам омбудсмена, по-прежнему остается неизвестной.Мирные жители Курской области были насильственно вывезены киевским режимом с территории региона без их согласия в 2024 году. Их родственникам не сообщалось, где они находятся, людям не дают возможность связаться с родными и близкими ни по телефонам, ни другим каналам. Над возвращением россиян работает аппарат Уполномоченного по правам человека и другие российские структуры.Подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области 6 августа 2024 года. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).26 апреля 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил об окончании операции по освобождению Курской области от украинских военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую областьКогда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал – Кремль Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области

курская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, яна лантратова, новости сво, пленные, россия, ситуация в курской области после нападения всу