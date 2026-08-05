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Золото и бронзу завоевали российские прыгуны в воду на чемпионате Европы

Золото и бронзу завоевали российские прыгуны в воду на чемпионате Европы - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Золото и бронзу завоевали российские прыгуны в воду на чемпионате Европы

Российские спортсмены по прыжкам в воду завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы, сообщает Олимпийский комитет РФ. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T11:42

2026-08-05T11:42

2026-08-05T11:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Российские спортсмены по прыжкам в воду завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы, сообщает Олимпийский комитет РФ.В синхронных прыжках с вышки Никита Шлейхер и Руслан Терновой выходили на старт в числе фаворитов. Год назад на чемпионате мира они выиграли серебро, лишь в последней попытке уступив дуэту из Китая.В комитете рассказали, что россияне, поначалу захватившие лидерство, после не самого удачного третьего прыжка откатились сразу на пятое место - после пар из Великобритании, Германии, Италии и Украины. Но в ключевой момент Шлейхер и Терновой выдали почти идеальную попытку с очень сложным прыжком.В среду прыгуны в воду также разыграют медали еще в двух видах программы - синхронных прыжках с вышки у женщин и на 3-метровом трамплине у мужчин.Ранее сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне взяли серебро Чемпиона Европы по водным видам спортаРоссиянка взяла золото чемпионата Европы по академической греблеУЕФА требует отставки президента ФИФА

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, плавание, новости, победа, награды, европа, россия