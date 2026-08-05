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Жара в Крыму: чего ждать от погоды в среду
Жара в Крыму: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Жара в Крыму: чего ждать от погоды в среду
В среду в Крыму ожидается жаркая погода, а по всему побережью прольются грозовые дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T00:01
2026-08-05T00:01
2026-08-05T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается жаркая погода, а по всему побережью прольются грозовые дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30.На побережье ожидается дождь с грозой. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +21...23, днем потеплеет до +32.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Жара в Крыму: чего ждать от погоды в среду
В Крыму в среду ожидается жара и дожди на побережье
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается жаркая погода, а по всему побережью прольются грозовые дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Без осадков, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, на ЮБК до +25; днем +31…36, в горах +23…28", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +31...33.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30.
На побережье ожидается дождь с грозой. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +21...23, днем потеплеет до +32.
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