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Жара в Крыму: чего ждать от погоды в среду

Жара в Крыму: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Жара в Крыму: чего ждать от погоды в среду

В среду в Крыму ожидается жаркая погода, а по всему побережью прольются грозовые дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T00:01

2026-08-05T00:01

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крым

крымский гидрометцентр

погода

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается жаркая погода, а по всему побережью прольются грозовые дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30.На побережье ожидается дождь с грозой. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +21...23, днем потеплеет до +32.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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