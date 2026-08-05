https://crimea.ria.ru/20260805/zelenskiy-pozhalovalsya-na-trekhkratnoe-sokraschenie-postavok-kievu-raket-pvo-1158280418.html

Зеленский пожаловался на трехкратное сокращение поставок Киеву ракет ПВО

Зеленский пожаловался на трехкратное сокращение поставок Киеву ракет ПВО - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Зеленский пожаловался на трехкратное сокращение поставок Киеву ракет ПВО

Западные партнеры Украины втрое сократили поставки Киеву ракет для систем ПВО. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, допустив, что тем самым РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T20:10

2026-08-05T20:10

2026-08-05T20:10

владимир зеленский

украина

политика

новости

всу (вооруженные силы украины)

пво

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Западные партнеры Украины втрое сократили поставки Киеву ракет для систем ПВО. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, допустив, что тем самым Запад пытается сделать Украину более "сговорчивой" в вопросе урегулирования конфликта.Зеленский отметил, что речь идет не только о летнем периоде, "а обо всех периодах первого полугодия 2026 года"."Возможно, это (сокращение поставок ракет ПВО - ред.) политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого", - добавил глава киевского режима.Воздушные силы ВСУ признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на 5 августа.Президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским 28 июля заявил, что глава киевского режима запросил у Штатов ракеты Tomahawk и зенитные комплексы Patriot, но Вашингтону, по словам Трампа, нужно действовать в этом плане взвешенно и осторожно.Ранее представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина испытывает серьезный дефицит ракет-перехватчиков. По его словам, украинская система ПВО стала сбивать все меньше целей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбили всего одну ракету: Зеленский обвинил Запад в массированной атаке на КиевПочему производство ракет Patriot на Украине обречено на провалПроизводство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, политика, новости, всу (вооруженные силы украины), пво, поставки западного оружия украине