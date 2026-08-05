Рейтинг@Mail.ru
Ялтинский педагог стала одним из лучших наставников России - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260805/yaltinskiy-pedagog-stala-odnim-iz-luchshikh-nastavnikov-rossii-1158270770.html
Ялтинский педагог стала одним из лучших наставников России
Ялтинский педагог стала одним из лучших наставников России - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Ялтинский педагог стала одним из лучших наставников России
Педагог-психолог Ливадийской школы Екатерина Ходько вошла в список лучших наставников страны и завоевала место в полуфинале престижного всероссийского конкурса... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T14:32
2026-08-05T14:32
ялта
школа
образование в крыму и севастополе
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/05/1158270654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77d86a38a874e677db713eacd6ba3aa1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Педагог-психолог Ливадийской школы Екатерина Ходько вошла в список лучших наставников страны и завоевала место в полуфинале престижного всероссийского конкурса "МЫВМЕСТЕ", поделились в Аадминистрации Ялты. В этом году премия объединила тысячи НКО, социально ответственный бизнес, целые регионы и волонтеров со всей России. Полуфиналисты от полуострова стали гордостью всего Крыма, и Екатерина Ходько – яркий пример, отметили в администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/05/1158270654_457:0:1897:1080_1920x0_80_0_0_50501df4d79705c552d5e6c8ec103a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма, крым
Ялтинский педагог стала одним из лучших наставников России

Ялтинский педагог вошла в список лучших наставников России

14:32 05.08.2026
 
© Администрация ЯлтыПедагог из Ялты Екатерина Ходько вошла в список лучших наставников страны
Педагог из Ялты Екатерина Ходько вошла в список лучших наставников страны
© Администрация Ялты
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Педагог-психолог Ливадийской школы Екатерина Ходько вошла в список лучших наставников страны и завоевала место в полуфинале престижного всероссийского конкурса "МЫВМЕСТЕ", поделились в Аадминистрации Ялты.
"Ее работа – это не просто уроки, а дети, которым она помогает раскрыться и обрести себя. Гордимся, что в Ялте живут и работают такие профессионалы", - говорится в сообщении ялтинской администрации.
В этом году премия объединила тысячи НКО, социально ответственный бизнес, целые регионы и волонтеров со всей России. Полуфиналисты от полуострова стали гордостью всего Крыма, и Екатерина Ходько – яркий пример, отметили в администрации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЯлтаШколаОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:05Следком расследует дело о гибели жителя Крыма при атаке ВСУ
15:53Мальчик из Каспийска получит премию Кеосаяна за спасение ребенка
15:46В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров
15:27Летчики разбившегося в Приангарье самолета вышли на связь по самодельной рации
15:19Пентагон готовит новую ядерную стратегию против России и Китая
15:09Кадровые перестановки в командовании группировок войск ВС РФ - главное
14:47Мины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС
14:32Ялтинский педагог стала одним из лучших наставников России
14:11В Керчи тысячи абонентов останутся без газа
13:55В Севастополе приезжий украл у нанимателя 2,6 млн рублей ради отдыха на море
13:46Сводки с фронта: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки
13:36Над Севастополем уничтожены 4 БПЛА - что известно
13:26Назначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ
13:25Российская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях
13:18Меры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе
13:08Путин сменил глав группировок "Центр" и "Восток"
12:52Отбой воздушной тревоги в Севастополе
12:52Службы тыла Минобороны РФ возглавит Валерий Солодчук
12:40Преобразования в армии: в Минобороны рассказали о причинах увеличения штата ВС РФ
12:38ВТБ продолжает финансирование строительства жилья в Крыму
Лента новостейМолния