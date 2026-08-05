https://crimea.ria.ru/20260805/yaltinskiy-pedagog-stala-odnim-iz-luchshikh-nastavnikov-rossii-1158270770.html
Ялтинский педагог стала одним из лучших наставников России
Ялтинский педагог стала одним из лучших наставников России - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Ялтинский педагог стала одним из лучших наставников России
Педагог-психолог Ливадийской школы Екатерина Ходько вошла в список лучших наставников страны и завоевала место в полуфинале престижного всероссийского конкурса... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T14:32
2026-08-05T14:32
2026-08-05T14:32
ялта
школа
образование в крыму и севастополе
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/05/1158270654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77d86a38a874e677db713eacd6ba3aa1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Педагог-психолог Ливадийской школы Екатерина Ходько вошла в список лучших наставников страны и завоевала место в полуфинале престижного всероссийского конкурса "МЫВМЕСТЕ", поделились в Аадминистрации Ялты. В этом году премия объединила тысячи НКО, социально ответственный бизнес, целые регионы и волонтеров со всей России. Полуфиналисты от полуострова стали гордостью всего Крыма, и Екатерина Ходько – яркий пример, отметили в администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/05/1158270654_457:0:1897:1080_1920x0_80_0_0_50501df4d79705c552d5e6c8ec103a5a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма, крым
Ялтинский педагог стала одним из лучших наставников России
Ялтинский педагог вошла в список лучших наставников России