https://crimea.ria.ru/20260805/wildberries-ne-planiruet-perenosit-sklady-za-predely-rossii-1158277747.html

Wildberries не планирует переносить склады за пределы России

Wildberries не планирует переносить склады за пределы России - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Wildberries не планирует переносить склады за пределы России

Wildberries не панирует переносить основные логистические мощности компании за пределы России. Об этом заявили в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T17:57

2026-08-05T17:57

2026-08-05T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Wildberries не панирует переносить основные логистические мощности компании за пределы России. Об этом заявили в пресс-службе маркетплейса.Отмечается, что сейчас компания направляет все необходимые ресурсы на восстановление логистических процессов и поддержку стабильной работы платформы в России.Вместе с тем в пресс-службе отметили, что в конце мая для отработки всех бизнес-процессов в индустриальном парке "Великий камень" в Минске был запущен логистический хаб. Сейчас он поэтапно наращивает свои мощности.Логистическая инфраструктура Wildberries в стране представлена, в том числе, сетью сортировочных центров. В ближайшее время компания планирует расширить географию приема товаров по модели FBS не только в фирменных, но и в партнерских пунктах выдачи заказов, напомнили в пресс-службе.Беспилотники ВСУ атакуют логистические центры Wildberries в разных регионах России с середины июля, среди сотрудников складов есть погибшие и раненые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Тульской области – повреждены жилые дома, горит склад WildberriesСклад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской областиПод Владимиром атакован склад Wildberries

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wildberries , россия, маркетплейс, новости, торговля