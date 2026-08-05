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Wildberries не планирует переносить склады за пределы России - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Wildberries не планирует переносить склады за пределы России
Wildberries не планирует переносить склады за пределы России - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Wildberries не планирует переносить склады за пределы России
Wildberries не панирует переносить основные логистические мощности компании за пределы России. Об этом заявили в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T17:57
2026-08-05T17:59
wildberries
россия
маркетплейс
новости
торговля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Wildberries не панирует переносить основные логистические мощности компании за пределы России. Об этом заявили в пресс-службе маркетплейса.Отмечается, что сейчас компания направляет все необходимые ресурсы на восстановление логистических процессов и поддержку стабильной работы платформы в России.Вместе с тем в пресс-службе отметили, что в конце мая для отработки всех бизнес-процессов в индустриальном парке "Великий камень" в Минске был запущен логистический хаб. Сейчас он поэтапно наращивает свои мощности.Логистическая инфраструктура Wildberries в стране представлена, в том числе, сетью сортировочных центров. В ближайшее время компания планирует расширить географию приема товаров по модели FBS не только в фирменных, но и в партнерских пунктах выдачи заказов, напомнили в пресс-службе.Беспилотники ВСУ атакуют логистические центры Wildberries в разных регионах России с середины июля, среди сотрудников складов есть погибшие и раненые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Тульской области – повреждены жилые дома, горит склад WildberriesСклад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской областиПод Владимиром атакован склад Wildberries
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wildberries , россия, маркетплейс, новости, торговля
Wildberries не планирует переносить склады за пределы России

Wildberries опроверг слухи о переносе основных складов за пределы России

17:57 05.08.2026 (обновлено: 17:59 05.08.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Wildberries не панирует переносить основные логистические мощности компании за пределы России. Об этом заявили в пресс-службе маркетплейса.
"Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов", - цитирует РИА Новости сообщение компании.
Отмечается, что сейчас компания направляет все необходимые ресурсы на восстановление логистических процессов и поддержку стабильной работы платформы в России.
Вместе с тем в пресс-службе отметили, что в конце мая для отработки всех бизнес-процессов в индустриальном парке "Великий камень" в Минске был запущен логистический хаб. Сейчас он поэтапно наращивает свои мощности.
Логистическая инфраструктура Wildberries в стране представлена, в том числе, сетью сортировочных центров. В ближайшее время компания планирует расширить географию приема товаров по модели FBS не только в фирменных, но и в партнерских пунктах выдачи заказов, напомнили в пресс-службе.
Беспилотники ВСУ атакуют логистические центры Wildberries в разных регионах России с середины июля, среди сотрудников складов есть погибшие и раненые.
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WildberriesРоссияМаркетплейсНовостиТорговля
 
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