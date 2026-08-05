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ВСУ ударили по дому в Курской области: есть жертвы - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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ВСУ ударили по дому в Курской области: есть жертвы
ВСУ ударили по дому в Курской области: есть жертвы - РИА Новости Крым, 05.08.2026
ВСУ ударили по дому в Курской области: есть жертвы
В Большесолдатском районе Курской области в результате удара украинского беспилотника погиб мужчина, еще семь человек ранены. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T22:38
2026-08-05T22:38
всу (вооруженные силы украины)
александр хинштейн
курская область
атаки всу
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Большесолдатском районе Курской области в результате удара украинского беспилотника погиб мужчина, еще семь человек ранены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По его словам, раненым на месте оказывается первая помощь. Пострадавших готовят к эвакуации в Курск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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всу (вооруженные силы украины), александр хинштейн, курская область, атаки всу, обстрелы всу, новости
ВСУ ударили по дому в Курской области: есть жертвы

Семь человек ранены и один погиб при ударе ВСУ по частному дому в Курской области

22:38 05.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Большесолдатском районе Курской области в результате удара украинского беспилотника погиб мужчина, еще семь человек ранены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Вражеский беспилотник атаковал частный дом в селе Козыревка. В результате прилета ранены семь человек, трое их них в тяжелом состоянии. К огромному горю от полученных травм умер 57-летний мужчина", – проинформировал губернатор.
По его словам, раненым на месте оказывается первая помощь. Пострадавших готовят к эвакуации в Курск.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Александр ХинштейнКурская областьАтаки ВСУОбстрелы ВСУНовости
 
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