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Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе отменили режим воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T08:27
2026-08-05T08:27
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили режим воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе отменили воздушную тревогу

08:27 05.08.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили режим воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги" – написал губернатор в своем канале в МАКС.

На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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