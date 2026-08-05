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Воздушная тревога второй раз за утро звучит в Севастополе
Воздушная тревога второй раз за утро звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Воздушная тревога второй раз за утро звучит в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога – в городе звучат сирены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее глава региона предупредил, что в... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T10:37
2026-08-05T10:37
2026-08-05T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога – в городе звучат сирены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее глава региона предупредил, что в Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров.Севастополь регулярно подвергается атакам БПЛА, на фоне которых в городе объявляют воздушную тревогу. Так, в результате атаки ВСУ 1 августа погибла 60-летняя женщина, пострадали два человека.Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС-предупреждение о беспилотной или ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь беспилотников сбили над СевастополемВ Севастополе будут еженедельно проверять укрытияВ Севастополе провели инвентаризацию бетонных укрытий
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Воздушная тревога второй раз за утро звучит в Севастополе
Воздушную тревогу объявили в Севастополе второй раз за утро
10:37 05.08.2026 (обновлено: 10:38 05.08.2026)