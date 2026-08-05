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В Ялте громко - что происходит на Южном берегу
В Ялте громко - что происходит на Южном берегу - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В Ялте громко - что происходит на Южном берегу
Громкие звуки на западе Ялты связаны с учениями военных. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T16:50
2026-08-05T16:50
2026-08-05T16:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки на западе Ялты связаны с учениями военных. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Жителей и гостей полуострова заранее предупреждают о них. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине – МИДКак обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ Развожаева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Ялте громко - что происходит на Южном берегу
Громкие звуки на западе Ялты связаны с учениями военных