https://crimea.ria.ru/20260805/v-yalte-gromko---chto-proiskhodit-na-yuzhnom-beregu-1158271457.html

В Ялте громко - что происходит на Южном берегу

В Ялте громко - что происходит на Южном берегу - РИА Новости Крым, 05.08.2026

В Ялте громко - что происходит на Южном берегу

Громкие звуки на западе Ялты связаны с учениями военных. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T16:50

2026-08-05T16:50

2026-08-05T16:50

крым

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новости крыма

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки на западе Ялты связаны с учениями военных. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Жителей и гостей полуострова заранее предупреждают о них. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине – МИДКак обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ Развожаева

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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