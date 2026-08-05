https://crimea.ria.ru/20260805/v-simferopole-obyavili-voynu-ambrozii-1158272181.html

В Симферополе объявили войну амброзии

В Симферополе объявили войну амброзии - РИА Новости Крым, 05.08.2026

В Симферополе объявили войну амброзии

В Симферополе продолжается ликвидация очагов произрастания амброзии, подрядная организация ежедневно задействует в этих работах 20 специалистов. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T22:26

2026-08-05T22:26

2026-08-05T22:26

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амброзия

аллергия

администрация симферополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается ликвидация очагов произрастания амброзии, подрядная организация ежедневно задействует в этих работах 20 специалистов. Об этом сообщили в администрации города.В настоящее время специалисты работают в микрорайоне Каменка. До этого мероприятия были проведены в микрорайонах Белое-4 и Белое-5, на улице Маршала Жукова, а также на территориях Верхнего и Нижнего плато.Власти крымской столицы напоминают, что жители Симферополя могут сообщить об амброзии в ЕДДС по номерам: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзииВ Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зон

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симферополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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