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В Севастополе значительно ограничили энергоснабжение - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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В Севастополе значительно ограничили энергоснабжение
В Севастополе значительно ограничили энергоснабжение - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В Севастополе значительно ограничили энергоснабжение
В Севастополе введено значительное ограничение электрической мощности сверх объема одной очереди графика отключений. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T16:43
2026-08-05T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе введено значительное ограничение электрической мощности сверх объема одной очереди графика отключений. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".По данным предприятия, дополнительно обесточены потребители из 1-й очереди. С полным перечнем отключенных улиц и микрорайонов можно ознакомиться по ссылке в канале "Севастопольэнерго" в МАКС.Утром в среду, 5 августа, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Часть города и пригорода осталась без света.Также в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, 6 августа с 8:00 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе значительно ограничили энергоснабжение

В Севастополе ввели значительное ограничение электрической мощности

16:43 05.08.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе введено значительное ограничение электрической мощности сверх объема одной очереди графика отключений. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ для Севастополя введено значительное ограничение электрической мощности, превышающее объем одной очереди графика временных ограничений", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, дополнительно обесточены потребители из 1-й очереди. С полным перечнем отключенных улиц и микрорайонов можно ознакомиться по ссылке в канале "Севастопольэнерго" в МАКС.
Утром в среду, 5 августа, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Часть города и пригорода осталась без света.
Также в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, 6 августа с 8:00 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяСевастопольэнергоОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаЭлектричество
 
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