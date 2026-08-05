https://crimea.ria.ru/20260805/v-sevastopole-znachitelno-ogranichili-energosnabzhenie-1158274576.html

В Севастополе значительно ограничили энергоснабжение

В Севастополе значительно ограничили энергоснабжение - РИА Новости Крым, 05.08.2026

В Севастополе значительно ограничили энергоснабжение

В Севастополе введено значительное ограничение электрической мощности сверх объема одной очереди графика отключений. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T16:43

2026-08-05T16:43

2026-08-05T16:43

севастополь

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севастопольэнерго

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе введено значительное ограничение электрической мощности сверх объема одной очереди графика отключений. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".По данным предприятия, дополнительно обесточены потребители из 1-й очереди. С полным перечнем отключенных улиц и микрорайонов можно ознакомиться по ссылке в канале "Севастопольэнерго" в МАКС.Утром в среду, 5 августа, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Часть города и пригорода осталась без света.Также в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, 6 августа с 8:00 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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