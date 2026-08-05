https://crimea.ria.ru/20260805/v-sevastopole-priezzhiy-ukral-u-nanimatelya-26-mln-rubley-radi-otdykha-na-more-1158269622.html
В Севастополе приезжий украл у нанимателя 2,6 млн рублей ради отдыха на море
В Севастополе приезжий украл у нанимателя 2,6 млн рублей ради отдыха на море - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В Севастополе приезжий украл у нанимателя 2,6 млн рублей ради отдыха на море
Житель Новосибирска украл у своего нанимателя в Севастополе 2,6 млн рублей и уехал на отдых в Новороссийск. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T13:55
2026-08-05T13:55
2026-08-05T13:55
крым
новости крыма
кража
новороссийск
новосибирск
мвд по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148302428_0:0:3236:1820_1920x0_80_0_0_0790c9b8e8c2b2eb133d3188fa2eae19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Житель Новосибирска украл у своего нанимателя в Севастополе 2,6 млн рублей и уехал на отдых в Новороссийск. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-служба, с заявлением о краже в полицию поступило заявление от 48-летнего предпринимателя из Севастополя. Личность и местонахождение подозреваемого быстро установили. Им оказался 54-летний житель Новосибирска, временно проживавший на полуострове и ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.Однако, добравшись до финальной точки маршрута в Феодосии, фигурант вскрыл груз, обнаружив внутри деньги и на служебном фургоне уехал в Керчь. Там он бросил машину на стоянке филиала компании, забрал чужие сбережения и отправился на отдых в Новороссийск.Найденные денежные средства были возвращены законному владельцу.Уголовное дело открыто по статье о краже в особо крупном размере. Вору уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под судПьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ
крым
новороссийск
новосибирск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148302428_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_b1bb1805e5ca6b3d854467960d60adc8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, кража, новороссийск, новосибирск, мвд по республике крым
В Севастополе приезжий украл у нанимателя 2,6 млн рублей ради отдыха на море
МВД: житель Новосибирска украл у нанимателя в Севастополе 2,6 млн ради отдыха на море
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Житель Новосибирска украл у своего нанимателя в Севастополе 2,6 млн рублей и уехал на отдых в Новороссийск. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным пресс-служба, с заявлением о краже в полицию поступило заявление от 48-летнего предпринимателя из Севастополя. Личность и местонахождение подозреваемого быстро установили. Им оказался 54-летний житель Новосибирска, временно проживавший на полуострове и ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.
"С апреля этого года задержанный работал у потерпевшего водителем. В один из дней руководитель фирмы, доверяя сотруднику, поручил ему рабочую поездку в Симферополь и Феодосию. Мужчина должен был забрать посылки с наличностью у знакомых заявителя, которым потерпевший ранее одолжил эти средства в качестве займа", – сказано в сообщении.
Однако, добравшись до финальной точки маршрута в Феодосии, фигурант вскрыл груз, обнаружив внутри деньги и на служебном фургоне уехал в Керчь. Там он бросил машину на стоянке филиала компании, забрал чужие сбережения и отправился на отдых в Новороссийск.
"В течение нескольких дней злоумышленник активно тратил похищенный капитал на алкоголь и разнообразные развлечения. Позже вернулся в Крым, рассчитывая, что его никто не будет искать, однако сразу попал в руки стражей правопорядка. При досмотре полицейские изъяли у похитителя всего 40 тысяч рублей, оставшихся от внушительной суммы", – рассказали в полиции.
Найденные денежные средства были возвращены законному владельцу.
Уголовное дело открыто по статье о краже в особо крупном размере. Вору уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: