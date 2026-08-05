https://crimea.ria.ru/20260805/v-sevastopole-priezzhiy-ukral-u-nanimatelya-26-mln-rubley-radi-otdykha-na-more-1158269622.html

В Севастополе приезжий украл у нанимателя 2,6 млн рублей ради отдыха на море

В Севастополе приезжий украл у нанимателя 2,6 млн рублей ради отдыха на море - РИА Новости Крым, 05.08.2026

В Севастополе приезжий украл у нанимателя 2,6 млн рублей ради отдыха на море

Житель Новосибирска украл у своего нанимателя в Севастополе 2,6 млн рублей и уехал на отдых в Новороссийск. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T13:55

2026-08-05T13:55

2026-08-05T13:55

крым

новости крыма

кража

новороссийск

новосибирск

мвд по республике крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148302428_0:0:3236:1820_1920x0_80_0_0_0790c9b8e8c2b2eb133d3188fa2eae19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Житель Новосибирска украл у своего нанимателя в Севастополе 2,6 млн рублей и уехал на отдых в Новороссийск. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-служба, с заявлением о краже в полицию поступило заявление от 48-летнего предпринимателя из Севастополя. Личность и местонахождение подозреваемого быстро установили. Им оказался 54-летний житель Новосибирска, временно проживавший на полуострове и ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.Однако, добравшись до финальной точки маршрута в Феодосии, фигурант вскрыл груз, обнаружив внутри деньги и на служебном фургоне уехал в Керчь. Там он бросил машину на стоянке филиала компании, забрал чужие сбережения и отправился на отдых в Новороссийск.Найденные денежные средства были возвращены законному владельцу.Уголовное дело открыто по статье о краже в особо крупном размере. Вору уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под судПьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ

крым

новороссийск

новосибирск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, кража, новороссийск, новосибирск, мвд по республике крым