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В Севастополе приезжий украл у нанимателя 2,6 млн рублей ради отдыха на море - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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В Севастополе приезжий украл у нанимателя 2,6 млн рублей ради отдыха на море
В Севастополе приезжий украл у нанимателя 2,6 млн рублей ради отдыха на море - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В Севастополе приезжий украл у нанимателя 2,6 млн рублей ради отдыха на море
Житель Новосибирска украл у своего нанимателя в Севастополе 2,6 млн рублей и уехал на отдых в Новороссийск. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T13:55
2026-08-05T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Житель Новосибирска украл у своего нанимателя в Севастополе 2,6 млн рублей и уехал на отдых в Новороссийск. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-служба, с заявлением о краже в полицию поступило заявление от 48-летнего предпринимателя из Севастополя. Личность и местонахождение подозреваемого быстро установили. Им оказался 54-летний житель Новосибирска, временно проживавший на полуострове и ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.Однако, добравшись до финальной точки маршрута в Феодосии, фигурант вскрыл груз, обнаружив внутри деньги и на служебном фургоне уехал в Керчь. Там он бросил машину на стоянке филиала компании, забрал чужие сбережения и отправился на отдых в Новороссийск.Найденные денежные средства были возвращены законному владельцу.Уголовное дело открыто по статье о краже в особо крупном размере. Вору уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под судПьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, кража, новороссийск, новосибирск, мвд по республике крым
В Севастополе приезжий украл у нанимателя 2,6 млн рублей ради отдыха на море

МВД: житель Новосибирска украл у нанимателя в Севастополе 2,6 млн ради отдыха на море

13:55 05.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Житель Новосибирска украл у своего нанимателя в Севастополе 2,6 млн рублей и уехал на отдых в Новороссийск. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным пресс-служба, с заявлением о краже в полицию поступило заявление от 48-летнего предпринимателя из Севастополя. Личность и местонахождение подозреваемого быстро установили. Им оказался 54-летний житель Новосибирска, временно проживавший на полуострове и ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.
"С апреля этого года задержанный работал у потерпевшего водителем. В один из дней руководитель фирмы, доверяя сотруднику, поручил ему рабочую поездку в Симферополь и Феодосию. Мужчина должен был забрать посылки с наличностью у знакомых заявителя, которым потерпевший ранее одолжил эти средства в качестве займа", – сказано в сообщении.
Однако, добравшись до финальной точки маршрута в Феодосии, фигурант вскрыл груз, обнаружив внутри деньги и на служебном фургоне уехал в Керчь. Там он бросил машину на стоянке филиала компании, забрал чужие сбережения и отправился на отдых в Новороссийск.

"В течение нескольких дней злоумышленник активно тратил похищенный капитал на алкоголь и разнообразные развлечения. Позже вернулся в Крым, рассчитывая, что его никто не будет искать, однако сразу попал в руки стражей правопорядка. При досмотре полицейские изъяли у похитителя всего 40 тысяч рублей, оставшихся от внушительной суммы", – рассказали в полиции.

Найденные денежные средства были возвращены законному владельцу.
Уголовное дело открыто по статье о краже в особо крупном размере. Вору уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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