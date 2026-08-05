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В Севастополе отменили ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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В Севастополе отменили ограничения электроснабжения
В Севастополе отменили ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В Севастополе отменили ограничения электроснабжения
В Севастополе вечером в среду восстановлена подача электроэнергии всем абонентам. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T19:26
2026-08-05T19:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду восстановлена подача электроэнергии всем абонентам. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Электрики призвали жителей и гостей города не включать все электроприборы одновременно, чтобы резкая нагрузка на сеть не привела к повторным авариям и перегрузкам.Утром 5 августа в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Часть города и пригорода осталась без света. К вечеру в городе ввели дополнительное значительное ограничение электрической мощности сверх объема одной очереди графика отключений.В четверг в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя с 8:00 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе отменили ограничения электроснабжения

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

19:26 05.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
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© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду восстановлена подача электроэнергии всем абонентам. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 19:00 диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - говорится в сообщении.
Электрики призвали жителей и гостей города не включать все электроприборы одновременно, чтобы резкая нагрузка на сеть не привела к повторным авариям и перегрузкам.
Утром 5 августа в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Часть города и пригорода осталась без света. К вечеру в городе ввели дополнительное значительное ограничение электрической мощности сверх объема одной очереди графика отключений.
В четверг в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя с 8:00 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя.
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