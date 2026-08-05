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В Севастополе отменили ограничения электроснабжения

В Севастополе отменили ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 05.08.2026

В Севастополе отменили ограничения электроснабжения

В Севастополе вечером в среду восстановлена подача электроэнергии всем абонентам. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T19:26

2026-08-05T19:26

2026-08-05T19:26

севастополь

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду восстановлена подача электроэнергии всем абонентам. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Электрики призвали жителей и гостей города не включать все электроприборы одновременно, чтобы резкая нагрузка на сеть не привела к повторным авариям и перегрузкам.Утром 5 августа в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Часть города и пригорода осталась без света. К вечеру в городе ввели дополнительное значительное ограничение электрической мощности сверх объема одной очереди графика отключений.В четверг в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя с 8:00 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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