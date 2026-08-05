https://crimea.ria.ru/20260805/v-sevastopole-na-fiolente-nachali-stroit-skver-1158264855.html

В Севастополе на Фиоленте начали строить сквер

В Севастополе на Фиоленте начали строить сквер - РИА Новости Крым, 05.08.2026

В Севастополе на Фиоленте начали строить сквер

В Севастополе приступили к строительству сквера. Новое общественное пространство на Фиоленте в районе Автобата планируют открыть уже осенью, сообщили в... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T20:54

2026-08-05T20:54

2026-08-05T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к строительству сквера. Новое общественное пространство на Фиоленте в районе Автобата планируют открыть уже осенью, сообщили в пресс-службе правительства города.Пространство вокруг игрового комплекса покроют безопасным резиновым покрытием площадью более 260 квадратных метров. Здесь также установят уличное освещение и систему видеонаблюдения.Отмечается, что в проект вошла и новая тротуарная дорожка, которая свяжет площадку с Обелиском в ознаменование разгрома группировки гитлеровских войск на мысе Херсонес 12 мая 1944 года.Контракт рассчитан до конца октября, но подрядчик планирует сдать объект досрочно, уточнили в пресс-службе.Ранее в Севастополе утвердили новые правила благоустройства, согласно которым все внешние элементы должны соответствовать требованиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сетиЛавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях КрымаВ Крыму благоустроят 9 общественных зон в следующем году

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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