https://crimea.ria.ru/20260805/v-sevastopole-est-opasnost-ataki-bezekipazhnykh-katerov---budet-gromko-1158259512.html

В Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров - будет громко

В Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров - будет громко - РИА Новости Крым, 05.08.2026

В Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров - будет громко

В Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров, поэтому в течение всего дня будут проходить профилактические мероприятия и может быть громко. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T10:00

2026-08-05T10:00

2026-08-05T10:00

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михаил развожаев

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учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров, поэтому в течение всего дня будут проходить профилактические мероприятия и может быть громко. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Он призвал всех сохранять спокойствие. В случае реальной опасности будут использованы специальные сигналы оповещения: "Морская опасность!" или "Воздушная тревога и морская опасность!". "Если при получении такого сигнала вы находитесь возле моря, незамедлительно покиньте опасную зону и отойдите от воды минимум на 100 метров. Срочно следуйте в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжей. Следите за официальной информацией", - добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:475 дронов ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и еще 16 регионами России Над Черным морем отработала ПВО18 взрослых и трое детей остаются в больницах после атаки в Геленджике

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2026

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