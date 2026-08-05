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В Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров - будет громко - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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В Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров - будет громко
В Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров - будет громко - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров - будет громко
В Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров, поэтому в течение всего дня будут проходить профилактические мероприятия и может быть громко. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров, поэтому в течение всего дня будут проходить профилактические мероприятия и может быть громко. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Он призвал всех сохранять спокойствие. В случае реальной опасности будут использованы специальные сигналы оповещения: "Морская опасность!" или "Воздушная тревога и морская опасность!". "Если при получении такого сигнала вы находитесь возле моря, незамедлительно покиньте опасную зону и отойдите от воды минимум на 100 метров. Срочно следуйте в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжей. Следите за официальной информацией", - добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:475 дронов ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и еще 16 регионами России Над Черным морем отработала ПВО18 взрослых и трое детей остаются в больницах после атаки в Геленджике
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РИА Новости Крым
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В Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров - будет громко

Развожаев предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров в Севастополе

10:00 05.08.2026
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе есть опасность атаки безэкипажных катеров, поэтому в течение всего дня будут проходить профилактические мероприятия и может быть громко. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.

"В течение этого дня сохраняется опасность атаки безэкипажных катеров (морских дронов). Поэтому в течение всего дня наши силы противоподводно-диверсионной обороны будут проводить профилактические мероприятия. В море возможны учебные стрельбы и использование средств поражения для защиты от подводных угроз. Громкие звуки могут быть слышны в разных районах города в разное время", - сказал он.

Он призвал всех сохранять спокойствие. В случае реальной опасности будут использованы специальные сигналы оповещения: "Морская опасность!" или "Воздушная тревога и морская опасность!".
"Если при получении такого сигнала вы находитесь возле моря, незамедлительно покиньте опасную зону и отойдите от воды минимум на 100 метров. Срочно следуйте в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжей. Следите за официальной информацией", - добавил губернатор.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБезэкипажные катераУчения
 
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