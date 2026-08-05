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В Севастополе 6 августа бизнесу ограничат потребление электричества до вечера - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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В Севастополе 6 августа бизнесу ограничат потребление электричества до вечера
В Севастополе 6 августа бизнесу ограничат потребление электричества до вечера - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В Севастополе 6 августа бизнесу ограничат потребление электричества до вечера
В Севастополе 6 августа вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T16:20
2026-08-05T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 6 августа вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, напомнили в пресс-службе предприятия."Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации", - добавили в пресс-службе.Всех потребителей призвали по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе 6 августа бизнесу ограничат потребление электричества до вечера

В Севастополе 6 августа ограничат режим потребления электроэнергии для бизнеса

16:20 05.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 6 августа вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя по команде диспетчера Черноморского РДУ... 6 августа с 8:00 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", - говорится в сообщении.
За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, напомнили в пресс-службе предприятия.
"Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации", - добавили в пресс-службе.
Всех потребителей призвали по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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