https://crimea.ria.ru/20260805/v-sevastopole-6-avgusta-biznesu-ogranichat-potreblenie-elektrichestva-do-vechera-1158273089.html

В Севастополе 6 августа бизнесу ограничат потребление электричества до вечера

В Севастополе 6 августа бизнесу ограничат потребление электричества до вечера - РИА Новости Крым, 05.08.2026

В Севастополе 6 августа бизнесу ограничат потребление электричества до вечера

В Севастополе 6 августа вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T16:20

2026-08-05T16:20

2026-08-05T16:20

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 6 августа вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, напомнили в пресс-службе предприятия."Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации", - добавили в пресс-службе.Всех потребителей призвали по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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