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В РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классов
В РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классов - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классов
Правительство России до июля 2027 года разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4",... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T21:26
2026-08-05T21:26
2026-08-05T21:26
топливо
россия
новости
бензин
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Правительство России до июля 2027 года разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4", сообщило Минэнерго РФ."Правительство Российской Федерации приняло постановление, которым до 1 июля 2027 года устанавливаются временные особенности выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина и дизельного топлива. Документ предусматривает возможность производства, ввоза и выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, именуемых также терминами Евро 2, Евро3, Евро 4", - говорится в сообщении.В начале июля правительство РФ разрешило до конца года отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо класса "Евро-5", но с показателями "Евро-3" - с повышенным содержанием серы.Данное решение признается утратившим силу, сообщает Минэнерго.В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.В конце июля Новак отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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топливо, россия, новости, бензин, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
В РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классов
Власти РФ до июля 2027 года разрешили выпуск топлива классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Правительство России до июля 2027 года разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4", сообщило Минэнерго РФ.
"Правительство Российской Федерации приняло постановление, которым до 1 июля 2027 года устанавливаются временные особенности выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина и дизельного топлива. Документ предусматривает возможность производства, ввоза и выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, именуемых также терминами Евро 2, Евро3, Евро 4", - говорится в сообщении.
В начале июля правительство РФ разрешило до конца года отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо класса "Евро-5", но с показателями "Евро-3" - с повышенным содержанием серы.
Данное решение признается утратившим силу, сообщает Минэнерго.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
В конце июля Новак отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках.
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