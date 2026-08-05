https://crimea.ria.ru/20260805/v-podkontrolnom-kievu-kramatorske-rasshirili-zonu-evakuatsii-1158277966.html

В подконтрольном Киеву Краматорске расширили зону эвакуации

В подконтрольном Киеву Краматорске расширили зону эвакуации - РИА Новости Крым, 05.08.2026

В подконтрольном Киеву Краматорске расширили зону эвакуации

Во временно подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики расширена зона принудительной эвакуации детей. Об этом сообщил назначенный... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T18:07

2026-08-05T18:07

2026-08-05T18:07

краматорск

всу (вооруженные силы украины)

украина

донецкая народная республика (днр)

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/08/1123166310_1166:135:2991:1161_1920x0_80_0_0_60651b825cb8a90e13bed5c60ce53a78.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Во временно подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики расширена зона принудительной эвакуации детей. Об этом сообщил назначенный Киевом глава так называемой "Донецкой областной военной администрации" Вадим Филашкин.Под действие приказа попали более чем сто улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое. Оттуда планируется принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми.По словам чиновника, ситуация с безопасностью в Краматорске "ухудшается".Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Эта крупная агломерация играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон. В середине июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что передовые подразделения группировки войск "Южная" находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях Еще два населенных пункта в Харьковской области освобождены - Минобороны РФЧто произошло в зоне СВО за сутки

краматорск

украина

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краматорск, всу (вооруженные силы украины), украина, донецкая народная республика (днр), новости сво