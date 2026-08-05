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В подконтрольном Киеву Краматорске расширили зону эвакуации
В подконтрольном Киеву Краматорске расширили зону эвакуации - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В подконтрольном Киеву Краматорске расширили зону эвакуации
Во временно подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики расширена зона принудительной эвакуации детей. Об этом сообщил назначенный... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T18:07
2026-08-05T18:07
2026-08-05T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Во временно подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики расширена зона принудительной эвакуации детей. Об этом сообщил назначенный Киевом глава так называемой "Донецкой областной военной администрации" Вадим Филашкин.Под действие приказа попали более чем сто улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое. Оттуда планируется принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми.По словам чиновника, ситуация с безопасностью в Краматорске "ухудшается".Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Эта крупная агломерация играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон. В середине июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что передовые подразделения группировки войск "Южная" находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях Еще два населенных пункта в Харьковской области освобождены - Минобороны РФЧто произошло в зоне СВО за сутки
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РИА Новости Крым
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краматорск, всу (вооруженные силы украины), украина, донецкая народная республика (днр), новости сво
В подконтрольном Киеву Краматорске расширили зону эвакуации
Украинские власти расширили зону принудительной эвакуации в Краматорске
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Во временно подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики расширена зона принудительной эвакуации детей. Об этом сообщил назначенный Киевом глава так называемой "Донецкой областной военной администрации" Вадим Филашкин.
"Подписал приказ о проведении обязательной эвакуации детей принудительным способом из отдельных территорий Краматорской общины", - написал Филашкин в соцсети.
Под действие приказа попали более чем сто улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое. Оттуда планируется принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми.
По словам чиновника, ситуация с безопасностью в Краматорске "ухудшается".
Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Эта крупная агломерация играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон. В середине июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что передовые подразделения группировки войск "Южная" находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.
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