https://crimea.ria.ru/20260805/v-krymu-uvelichili-limit-zapravki-diztopliva-do-30-litrov-1158272585.html
В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров
В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров
В Крыму до 30 литров увеличен лимит продажи дизельного топлива в одни руки на заправках сети "Атан". Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T15:46
2026-08-05T15:46
2026-08-05T15:50
крым
дизельное топливо
топливо
топливо в крыму
юрий гоцанюк
дефицит топлива в крыму
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_1c323c821b644f747228c02c7b2be8fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму до 30 литров увеличен лимит продажи дизельного топлива в одни руки на заправках сети "Атан". Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, правительство Крыма совместно с федеральным центром, профильными ведомствами и участниками топливного рынка продолжает работать над стабилизацией ситуации в энергетическом секторе.Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продажеНовак рассказал о ситуации с поставками топливаВ Крыму подешевел бензин марки АИ-92
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_1e5730621f902c062bfb9088c869e9ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, дизельное топливо, топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, дефицит топлива в крыму, новости крыма
В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров
В Крыму увеличили лимит продажи дизельного топлива до 30 литров в одни руки
15:46 05.08.2026 (обновлено: 15:50 05.08.2026)