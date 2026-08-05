https://crimea.ria.ru/20260805/v-krymu-uvelichili-limit-zapravki-diztopliva-do-30-litrov-1158272585.html

В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров

В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров - РИА Новости Крым, 05.08.2026

В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров

В Крыму до 30 литров увеличен лимит продажи дизельного топлива в одни руки на заправках сети "Атан". Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T15:46

2026-08-05T15:46

2026-08-05T15:50

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму до 30 литров увеличен лимит продажи дизельного топлива в одни руки на заправках сети "Атан". Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, правительство Крыма совместно с федеральным центром, профильными ведомствами и участниками топливного рынка продолжает работать над стабилизацией ситуации в энергетическом секторе.Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продажеНовак рассказал о ситуации с поставками топливаВ Крыму подешевел бензин марки АИ-92

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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