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В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров
В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров
В Крыму до 30 литров увеличен лимит продажи дизельного топлива в одни руки на заправках сети "Атан". Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T15:46
2026-08-05T15:50
крым
дизельное топливо
топливо
топливо в крыму
юрий гоцанюк
дефицит топлива в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму до 30 литров увеличен лимит продажи дизельного топлива в одни руки на заправках сети "Атан". Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, правительство Крыма совместно с федеральным центром, профильными ведомствами и участниками топливного рынка продолжает работать над стабилизацией ситуации в энергетическом секторе.Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продажеНовак рассказал о ситуации с поставками топливаВ Крыму подешевел бензин марки АИ-92
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В Крыму увеличили лимит заправки дизтоплива до 30 литров

В Крыму увеличили лимит продажи дизельного топлива до 30 литров в одни руки

15:46 05.08.2026 (обновлено: 15:50 05.08.2026)
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму до 30 литров увеличен лимит продажи дизельного топлива в одни руки на заправках сети "Атан". Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

"В настоящее время в сети АЗС "Атан" дизельное топливо реализуется по цене 119 рублей за литр с ограничением отпуска до 30 литров в одни руки", - написал он в МАКС.

По словам Гоцанюка, правительство Крыма совместно с федеральным центром, профильными ведомствами и участниками топливного рынка продолжает работать над стабилизацией ситуации в энергетическом секторе.
"По мере формирования необходимых резервов предусмотрено поэтапное увеличение лимитов на отпуск топлива с одновременным снижением его стоимости. В настоящее время ведется восстановление логистических цепочек, согласовываются дополнительные объемы поставок, наращиваются темпы доставки топлива", - добавил он.
Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.
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