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В Крыму утонули три человека

В Крыму утонули три человека - РИА Новости Крым, 05.08.2026

В Крыму утонули три человека

В Крыму с начала купального сезона на воде погибли три человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела безопасности людей на водных РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T07:27

2026-08-05T07:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с начала купального сезона на воде погибли три человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов.Согласно статистике, всего зафиксировано пять несчастных случая на воде. В прошлом году к этому времени произошло 18 происшествий на водных объектах.По словам Рубцова, основными причинами несчастных случаев на воде являются купание в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил управления маломерными судами, SUP-досками и другими средствами активного отдыха."Элементарные правила – это нахождение в спасательных жилетах. А основным риском, который взрослые, именно взрослые, о чем я повторяю неоднократно, подвергают своих детей, является оставление их у воды без присмотра", - подчеркнул представитель МЧС.Александр Рубцов также обратил внимание на проблему купания людей в несанкционированных местах отдыха."Там нет спасателей, спасение не производится, то есть контроля нет никакого. На пляжах на каждые 50 метров есть спасатели. Плюс на таких пляжах больше людей, и вы всегда можете позвать на помощь", - дополнил он.Ни в коем случае нельзя выходить в море во время шторма и при повышенной ветровой нагрузке, предостерег гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом годуКак правильно кататься на сап-досках в КрымуМЧС предупреждает: актуальные вопросы безопасности в летний период

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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