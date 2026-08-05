https://crimea.ria.ru/20260805/v-krymu-utonuli-tri-cheloveka-1158252195.html
В Крыму утонули три человека
В Крыму утонули три человека - РИА Новости Крым, 05.08.2026
В Крыму утонули три человека
В Крыму с начала купального сезона на воде погибли три человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела безопасности людей на водных РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T07:27
2026-08-05T07:27
2026-08-05T07:27
крым
гу мчс рф по республике крым
происшествия
общество
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148341998_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_39765c00a54caa94a79ca736408908ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с начала купального сезона на воде погибли три человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов.Согласно статистике, всего зафиксировано пять несчастных случая на воде. В прошлом году к этому времени произошло 18 происшествий на водных объектах.По словам Рубцова, основными причинами несчастных случаев на воде являются купание в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил управления маломерными судами, SUP-досками и другими средствами активного отдыха."Элементарные правила – это нахождение в спасательных жилетах. А основным риском, который взрослые, именно взрослые, о чем я повторяю неоднократно, подвергают своих детей, является оставление их у воды без присмотра", - подчеркнул представитель МЧС.Александр Рубцов также обратил внимание на проблему купания людей в несанкционированных местах отдыха."Там нет спасателей, спасение не производится, то есть контроля нет никакого. На пляжах на каждые 50 метров есть спасатели. Плюс на таких пляжах больше людей, и вы всегда можете позвать на помощь", - дополнил он.Ни в коем случае нельзя выходить в море во время шторма и при повышенной ветровой нагрузке, предостерег гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом годуКак правильно кататься на сап-досках в КрымуМЧС предупреждает: актуальные вопросы безопасности в летний период
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148341998_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2dab2c237a4b547ee3007900fcdf956e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гу мчс рф по республике крым, происшествия, общество, новости крыма
В Крыму утонули три человека
В Крыму три человека утонули с начала купального сезона
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым.
В Крыму с начала купального сезона на воде погибли три человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов.
Согласно статистике, всего зафиксировано пять несчастных случая на воде. В прошлом году к этому времени произошло 18 происшествий на водных объектах.
"В этом году с начала купального сезона погибли три человека, в прошлом году – девять", - сообщил он.
По словам Рубцова, основными причинами несчастных случаев на воде являются купание в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил управления маломерными судами, SUP-досками и другими средствами активного отдыха.
"Элементарные правила – это нахождение в спасательных жилетах. А основным риском, который взрослые, именно взрослые, о чем я повторяю неоднократно, подвергают своих детей, является оставление их у воды без присмотра", - подчеркнул представитель МЧС.
Александр Рубцов также обратил внимание на проблему купания людей в несанкционированных местах отдыха.
"Там нет спасателей, спасение не производится, то есть контроля нет никакого. На пляжах на каждые 50 метров есть спасатели. Плюс на таких пляжах больше людей, и вы всегда можете позвать на помощь", - дополнил он.
Ни в коем случае нельзя выходить в море во время шторма и при повышенной ветровой нагрузке, предостерег гость эфира.
"Опасность в том, что вас буквально унесет за несколько секунд. Так как ветра в Крыму меняются очень часто, особенно в послеобеденное время. Вы приехали, ветер несильный, все хорошо, море так называемое "саповое", пожалуйста, вышли и не отходите от берега дальше, чем на 500 метров! И, конечно, находитесь в спасательных жилетах", - посоветовал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: